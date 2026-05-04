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Por iniciativa de Newmont, y a partir de la búsqueda de una alianza técnica de referencia en la región, la compañía y el Instituto Latinoamericano de Aviación Civil –ILAC- impulsan un avance significativo para la aviación argentina con la creación del primer procedimiento de vuelo por instrumentos IFP, por sus siglas en inglés- para aeródromos no controlados, mediante la incorporación de tecnología específica en el aeropuerto de Perito Moreno, provincia de Santa Cruz.

La iniciativa representa un hito técnico y operativo para la región, ya que, además de convertirse en el primer aeropuerto no controlado del país con esta tecnología, permitirá mejorar las condiciones de conectividad aérea en una zona estratégica de la Patagonia, donde la regularidad de los vuelos resulta clave para el traslado seguro de personas, personal operativo, insumos y servicios esenciales.

El aeropuerto de Perito Moreno será el primero con esta tecnología, lo que permitirá mejorar las condiciones de conectividad aérea en una zona estratégica de la Patagonia.

Un IFP es un procedimiento instrumental necesario para la operación de vuelos bajo reglas IFR, es decir, aquellos que pueden realizarse aun cuando las condiciones meteorológicas no permiten una operación visual normal. En términos simples, este tipo de procedimiento define por dónde, cómo y a qué alturas debe volar una aeronave, utilizando ayudas a la navegación o sistemas satelitales, con el objetivo de garantizar mayor orden, seguridad y eficiencia en el espacio aéreo. Hasta ahora, el aeródromo de Perito Moreno -como muchos otros a lo largo del territorio nacional- solo podía operar bajo condiciones visuales. Esta limitación impactaba en la previsibilidad de las operaciones aéreas, especialmente frente a condiciones climáticas adversas, frecuentes en distintas épocas del año en la región patagónica.

Con la implementación de este procedimiento, que estará operativo en los próximos meses, los operadores aéreos podrán contar con una herramienta clave para planificar vuelos de manera más regular, segura y eficiente. El avance permitirá fortalecer la llegada de pasajeros, trabajadores, proveedores e insumos a una zona de alta relevancia para el desarrollo productivo y comunitario de Santa Cruz.

Este tipo de procedimiento define por dónde, cómo y a qué alturas debe volar una aeronave, utilizando ayudas a la navegación o sistemas satelitales, con el objetivo de garantizar mayor orden, seguridad y eficiencia en el espacio aéreo.

Desde Newmont, la iniciativa se enmarca en una visión de largo plazo orientada a contribuir con el desarrollo territorial, fortalecer capacidades locales y acompañar soluciones que generen valor más allá de la operación minera. En esa línea, el trabajo conjunto con ILAC busca aportar estándares técnicos de clase mundial a la infraestructura disponible en el territorio, promoviendo una aviación más moderna, inclusiva y adaptada a las necesidades reales de la región.

“Esta iniciativa refleja el compromiso estratégico de Newmont de contribuir al desarrollo de soluciones que hagan que la aviación sea más accesible, eficiente y segura, no solo para nuestra operación, sino también para la comunidad. Más allá de su alcance regional, este proyecto marca un precedente para Argentina y la región: demuestra que es posible llevar altos estándares de seguridad operacional a nuevos aeródromos y fortalecer la conectividad en territorios estratégicos. La incorporación de cartas IFP en Perito Moreno no solo representa un avance técnico, sino también un paso firme hacia una aviación más moderna, inclusiva y adaptada a las necesidades del territorio donde operamos”, señaló Sandro Sánchez, Líder de Desempeño Social y Comunidades.

“Para el ILAC la creación del primer procedimiento de vuelo por instrumentos (IFP) para un aeródromo de operación visual, siendo Perito Moreno el primer aeródromo que marca un hito en esta implementación para nuestro país”, destacó la Dra. María Luján Di Loreto, presidente y CEO del Instituto Latinoamericano de Aviación Civil.