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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, mantuvo un encuentro con el intendente de Perito Moreno, Matías Treppo y el presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay, con el objetivo de definir iniciativas de trabajo conjunto con chacareros y productores de aquella comunidad y así dar soluciones a las demandas del sector.

“Vamos a seguir avanzando en los lineamientos de trabajo que venimos trazando desde el inicio de la gestión”, dijo el Gobernador. A la vez, anticipó “estaremos llevando adelante la licitación para el tendido eléctrico en nuevos lotes, una obra que permite ordenar el crecimiento y acompañar a las familias que apuestan al desarrollo de la localidad”.

Agua para consumo humano

La provisión de agua potable tambien es una problemática grave en aquella localidad. Se recuerda que en febrero pasado, el Gobernador realizó un sobrevuelo por la zona del Río Fénix, donde relevó la situación del sistema de riego y la distribución del recurso hídrico, en el marco de una problemática que lleva más de 20 años sin resolverse.

Frente a esta problemática, se confirmó el envío de un camión perforador para la ejecución de 10 pozos de agua, una medida clave para sostener y potenciar la producción local.

También se confirmó que se avanzará en el tendido eléctrico para nuevos lotes, en un trabajo articulado entre el Gobierno Provincial —a través de Servicios Públicos Sociedad del Estado— y el municipio. La licitación de estas obras se concretará en esta jornada.

Claudio Vidal definió trabajó junto al intendente Matías Treppo mejoras en el matadero municipal, con el objetivo de optimizar su funcionamiento y acompañar a quienes desarrollan allí su actividad diaria.

Así, Hugo Garay destacó la importancia de estas definiciones: “Estamos trabajando junto al municipio para dar respuesta a lo que necesitan los productores. El tema del agua es central, y también mejorar la infraestructura para producir mejor”.

Diálogo permanente

Treppo valoró el diálogo permanente con el Gobierno Provincial y subrayó la importancia de avanzar con obras concretas para la comunidad.

“Hay un diálogo constante con el Gobierno Provincial y eso es muy importante para nuestra localidad, porque existe una decisión de escuchar los reclamos y trabajar sobre las necesidades reales de la gente. Obras como el tendido eléctrico, el gimnasio que se está ejecutando y otras acciones que impulsamos en conjunto son fundamentales para seguir mejorando la”, expresó.

De esta manera, Provincia y Municipio continúan consolidando una agenda de trabajo común, con medidas concretas orientadas a fortalecer la producción, acompañar el crecimiento de Perito Moreno y mejorar la calidad de vida de su comunidad.