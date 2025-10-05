Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego del episodio ocurrido el 19 de septiembre en el edificio del Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz, la apertura de un sumario administrativo, denuncia penal y suspensión por 90 días a 26 trabajadores y trabajadoras, personal de salud se manifestó este domingo del tradicional izamiento en el mástil central de Río Gallegos.

En la oportunidad, la licenciada Sandra Vera, integrante de Trabajadores Autoconvocados de Salud del Hospital Regional Río Gallegos, expuso a La Opinión Austral: “La situación está mal, estamos recolectando firmas, estuvimos viernes y sábado en la Rural. El apoyo es rotundo, toda la gente está muy enojada con lo que pasó. Estamos pidiendo la anulación del pedido de la ministra, nos juzgaron y nos condenaron en un documento, dicen que abren una investigación, pero nos dan 90 días de suspensión”.

“Cualquier persona que sabe de procedimientos administrativos sabe que está mal iniciado. No tiene sustento el pedido de sanción”, señaló y agregó que desconocen si fue una “persecución dirigida” a esas 26 personas.

La licenciada Vera adelantó a La Opinión Austral que este miércoles habrá un bocinazo. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

Cabe recordar que días atrás, la ministra de Salud y Ambiente de Santa Cruz, Lorena Ross, aclaró que “las suspensiones de 90 días son preventivas y no implican descuentos. Los trabajadores siguen cobrando su sueldo. Lamentablemente, hubo difamaciones en redes sociales que buscaban generar miedo, pero eso no es real”.

En este sentido, Vera sostuvo que “hay que hilar fino. Al dejarnos suspendidos nos quitan el derecho de hacer horas extras, algunos no tenemos posibilidad de hacer tantas horas así que eso no mueve tanto la aguja. El problema es que al no poder cumplir su carga hay una delgada línea sobre algo que no está escrito. Tenemos cargas de 120 o 144 horas o 96 en radiología, deberían cargarlas, pero no sabemos si la van a hacer o no, si no la hacen nos perjudica en más de un 50% del salario. Somos todos cabeza de familia, el golpe es duro”.

Además, mencionó que no cuentan con una copia completa del documento. “Al saber por redes sociales que había una sanción, fuimos a notificarnos, quisimos leerla y no tenían todas las fojas, pero como no hicimos nada, la firmamos en disconformidad”, indicó.

Por último, dio a conocer que continúan juntando firmas en una carpa instalada en el exterior del HRRG. “Vamos a hacer una marcha el miércoles a las 19:00, es un bocinazo. Esperamos que esta semana se resuelva y el gobierno recapacite, no tiene porque tomar semejante medida, es inaudita. El procedimiento está mal hecho”, cerró.