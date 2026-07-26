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El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, estuvo presente este sábado en el acto de apertura de la 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional de Palermo y, durante su llegada al predio, dialogó brevemente con La Opinión Austral. “Salió todo muy bien”, aseguró al referirse a la presentación internacional de la Winter Swimming World Cup 2026, realizada en el stand institucional de Santa Cruz.

Lamelas arribó acompañado por su esposa, Stephanie Lynn Lamelas. Ambos ingresaron por calle Juncal y se dirigieron al palco oficial, donde participaron del acto previo al discurso del presidente Javier Milei.

En el ingreso, un periodista de La Opinión Austral le mostró la tapa de la edición de este domingo en la que el diplomático aparece junto al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, y al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes del Ministerio del Interior de Argentina, Daniel Scioli. La imagen correspondía a la jornada de presentación de la Copa del Mundo de Natación en Aguas Frías, que tendrá como sede a El Calafate en 2026.

Tapa de La Opinión Austral del domingo 26 de julio de 2026

Ante la consulta sobre esa actividad, Lamelas destacó el resultado de la presentación y aseguró que “salió todo muy bien”

Lamelas destacó el vínculo con Argentina

Durante su participación en la actividad, Peter Lamelas manifestó su satisfacción por acompañar iniciativas que fortalecen los lazos entre Argentina y otros países. “Es un gusto estar aquí. Verdaderamente, es un placer estar en Argentina. Hace nueve meses que estoy en el país y me siento en casa, verdaderamente me siento en casa en Argentina”, expresó.

El embajador también recordó su acompañamiento a la Selección Argentina y protagonizó un distendido intercambio con el nadador Matías Ola, impulsor de la Winter Swimming en Santa Cruz.

Al referirse al campeonato internacional que tendrá lugar en El Calafate, Lamelas expresó su interés por visitar la provincia y acompañar el crecimiento de una propuesta que combina deporte, turismo e integración internacional.

Con humor, aclaró que posiblemente no se anime a competir debido a las bajas temperaturas del agua. “Yo soy de Florida, de Cuba. El agua está un poquito más calentita”, bromeó ante la posibilidad de participar en la competencia.