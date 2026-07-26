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El embajador de los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, participó de la presentación oficial de la Winter Swimming World Cup 2026, realizada en el stand institucional de Santa Cruz en la 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional de Palermo. El acto fue encabezado por el gobernador Claudio Vidal y sirvió para presentar a nivel internacional el campeonato de natación en aguas frías que tendrá como sede a El Calafate.

Durante su intervención, Lamelas expresó su entusiasmo por formar parte de la actividad y resaltó el fuerte vínculo que construyó con Argentina desde su llegada al país hace nueve meses.

“Es un gusto estar aquí. Verdaderamente, es un placer estar en Argentina. Hace nueve meses que estoy en el país y me siento en casa, verdaderamente me siento en casa en Argentina”, afirmó el diplomático.

En un clima distendido, también recordó su acompañamiento a la Selección Argentina y compartió un intercambio con el nadador Matías Ola, impulsor de la Winter Swimming en Santa Cruz.

Peter Lamelas acompañó el lanzamiento de la Winter Swimming World Cup 2026.

“Espero ir a visitarte en Santa Cruz”

Al referirse a la provincia anfitriona de la Copa del Mundo de Natación en Aguas Frías, Peter Lamelas expresó su intención de conocer Santa Cruz y acompañar el crecimiento de la propuesta deportiva y turística.

“Espero ir a visitarte en Santa Cruz”, manifestó el embajador durante la presentación.

Con humor, aclaró que su visita probablemente no incluya una participación en la competencia debido a las bajas temperaturas del agua. “Yo soy de Florida, de Cuba. El agua está un poquito más calentita”, bromeó.

La Winter Swimming World Cup 2026 se llevará a cabo del 2 al 9 de agosto de 2026 en El Calafate, con la participación de nadadores de más de 15 países bajo la regulación de la International Winter Swimming Association (IWSA). El evento cuenta con el acompañamiento del Gobierno de Santa Cruz y forma parte de la estrategia provincial de promoción turística e internacionalización.