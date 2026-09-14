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La situación de la atención pediátrica en El Calafate quedó en el centro de un proyecto de resolución que busca obtener información oficial sobre el funcionamiento de los servicios sanitarios de la región y las condiciones en las que se desarrolla la atención de niños y niñas.

La iniciativa parte de una premisa: preservar servicios sanitarios regionales sólidos tiene una dimensión que excede lo administrativo y adquiere un carácter profundamente humano, especialmente cuando se trata de la atención de pacientes pediátricos.

En los fundamentos del proyecto se remarca que, ante una situación de enfermedad, una familia que concurre a un hospital no distingue qué jurisdicción financia una cama, qué nivel del Estado designó a una autoridad o qué administración adoptó una determinada decisión.

La prioridad, señala el texto, es encontrar una respuesta sanitaria “segura, oportuna y digna”.

La prioridad, señala el texto, es encontrar una respuesta sanitaria “segura, oportuna y digna“. En ese sentido, se toma como referencia la propia misión institucional del Hospital SAMIC de El Calafate, orientada a garantizar el acceso al derecho a la salud, promover la igualdad y brindar una atención de excelencia a la localidad y su región.

El proyecto sostiene que ese compromiso debe estar acompañado por el Estado y que, para ello, resulta necesario contar con información precisa sobre la situación actual del sistema sanitario.

Conocer la situación

Según se plantea en el proyecto del legislador Carlos Alegría (bloque unipersonal), disponer de información oficial permitirá establecer si las preocupaciones expresadas sobre la atención pediátrica requieren correcciones inmediatas, inversiones adicionales, incorporación de recurso humano o reorganización de espacios.

A su vez, la iniciativa contempla que la información podría permitir determinar si existen fundamentos técnicos que permitan despejar las inquietudes planteadas y conocer con mayor precisión las condiciones en las que se presta el servicio.

El proyecto pone especial énfasis en la necesidad de anticiparse a posibles dificultades. En los fundamentos se advierte que la atención pediátrica requiere planificación y prevención, por lo que las decisiones deberían adoptarse antes de que una eventual carencia se transforme en una emergencia.

Carlos Alegría, diputado por el Pueblo, autor del proyecto.

“Las dificultades estructurales” -se sostiene- no deberían recaer sobre quienes tienen menor capacidad para afrontar sus consecuencias, en referencia a los pacientes pediátricos y sus familias.

La iniciativa concluye que el acceso a información oficial constituye el primer paso para adoptar decisiones responsables y garantizar una adecuada protección de la atención pediátrica en la región.

Desde esa perspectiva, el pedido apunta a contar con un diagnóstico concreto de la situación para determinar las medidas que eventualmente sean necesarias y fortalecer la prestación de los servicios sanitarios en El Calafate.

El SAMIC en el centro de una investigación

Aunque el proyecto no lo plantea, cabe recordar que este año, en el mes de abril y con 10 días de diferencia, los bebés Lucca y Alexis murieron en el Hospital SAMIC.

La información trascendió inicialmente mediante un video que la médica María Victoria Bianchi publicó en redes sociales tras finalizar su itinerancia en el nosocomio y radicar una denuncia en la Fiscalía de Córdoba, provincia en la que reside. Luego, las madres de los bebés radicaron las respectivas denuncias.

La muerte de los bebés, tapa del diario La Opinión Austral.

En junio, después del pedido de la representación letrada de las familias, el juez de Instrucción en lo Penal y de Minoridad de El Calafate, Carlos Albarracín dejo sin efecto la intervención del Hospital SAMIC en carácter de querellante.

La causal de fallecimiento de los bebés está en plena investigación y el punto en común tendría que ver con la práctica para colocar la vía venosa central tanto en cómo, sino también en qué instancia de la atención.