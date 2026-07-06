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En la Cámara de Diputados se presentó un proyecto de resolución mediante el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria y del Consejo Agrario Provincial (CAP), la elaboración y remisión de un informe técnico integral actualizado sobre la situación de la ganadería caprina y del ganado adaptable en el territorio santacruceño.

La iniciativa propone que el informe sea remitido en un plazo máximo de 30 días hábiles e incluya un diagnóstico detallado sobre la distribución territorial del stock caprino, las principales zonas productivas, las razas presentes en la provincia, el estado sanitario de los rodeos y las características de los sistemas de producción.

Asimismo, el proyecto requiere información sobre la infraestructura disponible para la faena, industrialización, almacenamiento y comercialización de productos caprinos, además de los programas de asistencia, financiamiento y capacitación destinados a los productores, tanto desde el ámbito provincial como en articulación con organismos nacionales como el INTA y el SENASA.

Se destacó que la producción caprina presenta características que podrían convertirla en una herramienta de diversificación económica.

Entre los puntos solicitados también figuran la identificación de las principales limitantes productivas, comerciales y logísticas que enfrenta el sector, así como una evaluación del potencial de diversificación ganadera mediante sistemas adaptados a las condiciones climáticas adversas que caracterizan amplias regiones de Santa Cruz.

Diversificación

En los fundamentos del proyecto, el diputado autor de la resolución, Carlos Alegría (Unión por la Patria), sostuvo que la provincia atraviesa un escenario marcado por la desertificación y la disminución de la capacidad receptiva de los campos para la ganadería tradicional, situación que obliga a analizar alternativas productivas con mayor capacidad de adaptación.

En ese sentido, destaca que la producción caprina presenta características que podrían convertirla en una herramienta de diversificación económica, siempre que su desarrollo esté respaldado por información técnica y políticas públicas adecuadas.

El legislador también remarca la necesidad de conocer la composición de las majadas existentes y evaluar el potencial para incorporar genotipos especializados en la producción de fibras de alto valor comercial, como el mohair y el cashmere, además de analizar las medidas de manejo que permitan evitar procesos de sobrepastoreo y degradación de los suelos.

Finalmente, el proyecto sostiene que contar con un diagnóstico actualizado permitirá evaluar la efectividad de las políticas vigentes y brindar herramientas para diseñar estrategias que fortalezcan el arraigo rural, promuevan nuevas cuencas productivas y contribuyan a la diversificación de la matriz económica provincial.