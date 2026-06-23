Piden medidas de prevención ante posibles inundaciones de origen glaciar en El Chaltén.

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La diputada nacional por Santa Cruz, Ana María Ianni (Fuerza Patria), presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de la Nación para expresar su preocupación por los riesgos asociados a posibles inundaciones repentinas de origen glaciar en la zona de El Chaltén y el Parque Nacional Los Glaciares.

La iniciativa reclama al Gobierno nacional fortalecer las tareas de monitoreo, prevención y alerta temprana ante los denominados GLOF (Glacial Lake Outburst Flood), fenómenos que ocurren cuando un lago glaciar libera de manera súbita grandes volúmenes de agua tras la ruptura de las barreras naturales de hielo o sedimentos que lo contienen. Este tipo de eventos puede generar inundaciones violentas y representar riesgos para poblaciones, infraestructura y actividades productivas y turísticas ubicadas aguas abajo.

La zona del glaciar Piedras Blancas en El Chaltén.

Estudios científicos recientes analizaron que, si se desprendiera una porción de la ladera del Cerro Solo sobre la Laguna Torre, el impacto podría provocar una crecida súbita y violenta del río Fitz Roy, a través del cual el agua puede bajar hacia áreas cercanas a El Chaltén. Un estudio publicado este año reveló que ya ocurrieron al menos cinco episodios similares en el pasado dentro del propio Parque Nacional, lo que confirma que el fenómeno puede repetirse.

“El objetivo de este proyecto no es generar alarma, sino promover una mirada preventiva y responsable basada en la evidencia científica. Anticiparse a los riesgos es la mejor manera de proteger a las personas, preservar nuestros ecosistemas y cuidar el desarrollo de nuestras comunidades”, señaló Ianni.

La diputada nacional Ana Ianni, autora del proyecto de ley.

La legisladora recordó que distintos organismos científicos y técnicos nacionales -entre ellos el SEGEMAR, el IANIGLA-CONICET y el Servicio Meteorológico Nacional– vienen desarrollando estudios sobre la dinámica glaciar en la región, y que recientemente la Administración de Parques Nacionales dispuso la relocalización del histórico campamento De Agostini como primera medida preventiva ante el riesgo identificado en la zona de la Laguna Torre.

El proyecto también solicita al Poder Ejecutivo Nacional información actualizada sobre los estudios de riesgo existentes, los sistemas de monitoreo implementados, los protocolos de evacuación y contingencia vigentes y el estado de los sistemas de alerta temprana en la zona norte del Parque Nacional Los Glaciares. Por otro lado, propone impulsar una instancia de trabajo conjunto entre organismos nacionales, el Gobierno de Santa Cruz, municipios, instituciones científicas y áreas de protección civil para consolidar una estrategia integral de prevención y gestión del riesgo.

Piden medidas de prevención ante posibles inundaciones de origen glaciar en El Chaltén.

El planteo se da en un contexto en el que la preocupación por un eventual GLOF en la zona viene creciendo en la agenda pública santacruceña, donde semanas atrás el diputado provincial Carlos Alegría también había presentado una iniciativa en el mismo sentido en la Legislatura de Santa Cruz.

“El Chaltén es uno de los destinos turísticos más importantes de nuestro país y una referencia internacional para el trekking y las actividades de montaña. Por eso es fundamental que las decisiones se tomen con información científica, planificación y coordinación entre todos los niveles del Estado”, remarcó la diputada.