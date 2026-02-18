Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este miércoles, policías autoconvocados de Santa Cruz llevaron adelante un nuevo bocinazo provincial en reclamo de mejoras salariales y condiciones laborales. La manifestación se realizó de manera simultánea en Caleta Olivia, Las Heras, Pico Truncado, Los Antiguos y Río Gallegos, como parte de una serie de acciones iniciadas la semana pasada.

La convocatoria surgió luego de presentaciones formales ante el Ejecutivo provincial solicitando la reapertura de la mesa de diálogo salarial. El reclamo comenzó a circular en los últimos días entre efectivos en actividad, personal retirado y agentes penitenciarios, con el objetivo de visibilizar la situación económica del sector de la seguridad pública.

La medida fue impulsada por los policías autoconvocados quienes, la semana pasada presentaron un escrito formal solicitando la reanudación de las negociaciones salariales. Tras esa presentación, se concretó un primer bocinazo como señal de protesta, al que este miércoles se sumó una nueva convocatoria con alcance provincial. En paralelo, la Asociación Civil Policial también avanzó por la vía institucional mediante una presentación dirigida al Ministerio de Seguridad, en la que solicitó formalmente volver a convocar la mesa de diálogo salarial.

En la marcha, los policías autoconvocados solicitaron la renuncia del actual presidente de la Asociación Civil Policial (ACP), Ariel Galeano, manifestando entre gritos, no sentirse representados por él y que “no debía sentarse en la mesa salarial”, al considerar que la entidad no está defendiendo los derechos del personal.

Desde la ACP, mediante un comunicado en redes sociales repudiaron estos hechos, indicando que “este tipo de conductas no solo no aportan soluciones, sino que confirman que el objetivo no es dialogo ni la defensa de los derechos, sino la intimidación y el conflicto. La Asociación es una herramienta colectiva, legal y legítima sostenida por sus afiliados”.

Según lo expresado en la convocatoria difundida por los organizadores, el eje central del reclamo es “un salario digno para la Policía y el personal penitenciario de Santa Cruz”, además de la mejora de las condiciones laborales. Asimismo, el mensaje invitó a acompañar la protesta no solo a los trabajadores del sector y sus familias, sino también a la comunidad en general.

La jornada de protesta se desarrolló de manera pacífica y forma parte de un plan de acciones que continuará en los próximos días en caso de no obtener respuestas por parte de las autoridades provinciales.