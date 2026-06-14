Policías autoconvocados se manifestaron en el izamiento dominical de Río Gallegos: “No estamos reclamando, es para que sepan que estamos presentes” El grupo se concentró este domingo en el centro de Río Gallegos y luego marchó hasta la carpa ubicada frente a Casa de Gobierno. Desde el sector señalaron que esperan avances en la Mesa del Salario y remarcaron el pedido por “un salario digno”.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este domingo al mediodía, policías autoconvocados de Río Gallegos se manifestaron durante el tradicional izamiento dominical, en la intersección de las avenidas Néstor Kirchner y San Martín, con el objetivo de visibilizar su situación y expresar su postura en el marco de las negociaciones salariales.

El mayor Diego Rodríguez, uno de los referentes del grupo, dialogó con La Opinión Austral y aclaró el motivo de la presencia de los efectivos: “No estamos reclamando, es para que sepan que estamos presentes”.

Diego Rodríguez, uno de los referentes de los policías autoconvocados

En relación a la Mesa del Salario, cuya apertura se concretó el pasado 10 de junio, Rodríguez indicó que las negociaciones “no llegaron al arreglo que queremos que llegue” y remarcó que el principal pedido de los trabajadores es alcanzar “un salario digno”.

Luego del izamiento, el numeroso grupo, que incluyó personal de las distintas comisarías de la ciudad y de Bomberos, marchó hacia Casa de Gobierno. “Vamos a la carpa de la dignidad donde estamos siempre, donde empezamos”, señaló Rodríguez.

Policías autoconvocados marcharon por avenida San Martín rumbo a Casa de Gobierno.

La incorporación de los policías autoconvocados a la Mesa del Salario fue acordada la semana pasada tras una reunión realizada en el Ministerio de Trabajo de Santa Cruz, que se extendió durante varias horas. De esta manera, los representantes del sector lograron formar parte formalmente del espacio de diálogo salarial.