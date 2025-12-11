Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Reneé Fernández, recibió este jueves al titular de la Federación Económica de Santa Cruz, Guillermo Polke. La reunión tuvo como objetivo poner en conocimiento al Poder Judicial respecto a la solicitud presentada por la Federación al Ejecutivo donde solicitan la emergencia comercial y que se desarrolle un proyecto de ley para darle un marco de protección a las pymes santacruceñas.

En este contexto, Polke expuso: “Somos el principal empleador del sector privado en la provincia. La situación es crítica y queremos que se tome conocimiento de lo que pretendemos y que este Poder sepa que aún no hemos tenido ningún tipo de respuesta al respecto”.

Más tarde, entrevistado por La Opinión Austral, el dirigente explico que el encuentro fue porque considera que el poder judicial desempeña un papel fundamental en la sociedad, y “teniendo en cuenta que las Pymes somos el principal generador de puesto de trabajo privado en Santa Cruz resulta imprescindible que esté informado sobre la grave situación económica actual por el que atraviesan”, señaló.

Más adelante, el dirigente insistió en que el pedido de una audiencia con la presidenta del Tribunal Superior fue para hacer llegar un informe sobre las dificultades que enfrentan actualmente las Pequeñas y Medianas Empresas en nuestra provincia, “con el objetivo de brindar una visión clara de la problemática y su impacto en la comunidad”. Y a su vez, “hacer saber que hemos solicitado en septiembre de este año al gobernador Claudio Vidal que se declare la emergencia Pyme en Santa Cruz, y hasta el momento no hemos sido convocados”, afirmó.

Al ser consultado sobre cuáles serían las herramientas más urgentes, respondió: “Buscamos que se decrete la emergencia para que actúe como un paragua de protección a la Pyme que ésta en situación de quebranto, a fin de que se mantengan principalmente las fuentes de trabajo tan necesarias en estos tiempos” y agregó: “Sectores comerciales , como tiendas zapaterías, mueblerías , ferreterías, rubros gastronómicos hoteleros realmente la están pasando mal y si sigue aumentando el desempleo en Santa Cruz va a ser el detonante social y es mi obligación dar la voz de alerta”.

Luego, brindó su opinión sobre lo que sucede en una sociedad cuando comienzan a pasar este tipo de situaciones. “Creo que el desempleo familiar es un detonante social. La falta de un sueldo no es sólo un problema económico; es el punto de inicio de una crisis doméstica en cadena: conflicto y violencia intrafamiliar por estrés y desesperación, aumento del riesgo de adicciones (alcohol, drogas) como vía de escape deterioro grave de la salud mental (ansiedad, depresión)” y añadió: “Hoy lamentablemente tenemos comerciantes con graves problemas de depresión, deserción escolar en sus hijos y alteración de roles familiares”.

Antes de finalizar dejó otra definición preocupante: “Perder un empleo no solo afecta la economía del hogar, destruye el bienestar emocional y social de la familia. Proteger el empleo Pyme es, por lo tanto, una forma de prevención social se evita que estas crisis privadas se multipliquen y carguen a toda la comunidad”.