Las fuertes ráfagas de viento que azotan a Río Gallegos continúan generando complicaciones en distintos puntos de la ciudad. Durante la tarde del lunes, el viento alcanzó picos de 115 km/h, provocando la caída de postes, daños estructurales y la voladura de techos en varios barrios.

Según informó Bomberos, antes de las 14 horas ya se habían atendido al menos 11 emergencias sólo en la capital santacruceña.

Casi se desprendió el techo del edificio de Medios de la Municipalidad

Minutos antes de las 15 horas, una situación de alto riesgo se registró en el edificio perteneciente al Área de Medios de la Municipalidad de Río Gallegos, ubicado en calle Leonardo Da Vinci, en el barrio Evita.

Allí, parte del techo comenzó a desprenderse debido a las intensas ráfagas, obligando a evacuar de emergencia al personal que estaba trabajando en el interior.

Videos a los que tuvo acceso La Opinión Austral muestran cómo una chapa del techo empieza a sacudirse por las fuertes ráfagas, mientras que otra placa del edificio lindero estuvo también a punto de volarse.

Bomberos y Policía lograron asegurar la zona. Afortunadamente, bomberos y personal policial llegaron a tiempo y consiguieron asegurar las chapas sueltas, evitando daños mayores y resguardando a los vecinos y transeúntes que pasaban por el sector.

Más de 65 intervenciones por el viento en Santa Cruz

El fenómeno no afectó solo a Río Gallegos. Antes de las 14 horas, Bomberos de Santa Cruz ya habían respondido a más de 65 intervenciones por desprendimientos y voladuras en toda la provincia:

Río Gallegos: 11 intervenciones.

Piedra Buena, San Julián, Santa Cruz: más de 34 respuestas.

Las Heras, Los Antiguos: 16 llamados.

Caleta Olivia: más de 9 salidas para asegurar estructuras.

Cañadón Seco: 8 llamados.

Las autoridades reiteraron el pedido a la comunidad de extremar precauciones, mantenerse informados y recordar que el número de emergencia es el 100.