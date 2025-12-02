Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El pasado 26 de noviembre el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura el Presupuesto 2026 que anticipa un déficit financiero de $339.820 millones, equivalente al 11,7% de los recursos totales proyectados. El proyecto explica que los determinantes principales son el gasto en personal, jubilaciones/pensiones, transferencias, coparticipación y financiamiento a empresas públicas.

Con la intensión de que el presupuesto sea sancionado antes de finalizar el año, la presidencia de la Cámara de Diputados convocó a los legisladores de la provincia a una reunión con los funcionarios del ministerio de Economía para el próximo martes 9 de septiembre, encuentro que se realizará a las 16:00.

El Gobierno provincial envió a la Legislatura el Presupuesto para el año próximo.

Cabe destacar que el déficit financiero, según ya describió La Opinión Austral, se construye a partir de la diferencia de ingresos corrientes proyectados en $2.893.295,965.127, contra una estimación de gastos corrientes de $3.184.622,604.132. A los que se la diferencia en los recursos de capital.

Así, el gasto total (entre los corrientes y los de capital) para este año ascienden a $3.244.867.563.642. Cabe recordar que en 2025 el gasto total fue $2.438.277.867.738 — lo que significa que para el próximo año hay un aumento absoluto de $806.589.695.904 (+33,1%).

En tanto el gasto en personal para 2026 alcanza los $1.429.263,3 millones vs los $1.086.334,8 millones del 2025. De esta forma, el aumento del gasto en personal supera la variación proyectada de los ingresos corrientes.

Para ser sancionado con el voto de todos los sectores deberá construirse un fuerte consenso. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

El Presupuesto 2026 viene fuertemente cuestionado por la oposición. Este martes, entrevistada por LU12 A680 la diputada Agostina Mora indicó que “el 98% del presupuesto proyectado para 2026 va destinado a gastos corrientes“, lo que evidencia una provincia que “no invierte en infraestructura ni en salud”, y que en cambio, se ha vuelto cada vez más dependiente de fondos nacionales.

Cabe recordar que la semana pasada el pleno de diputados de la Legislatura de Santa Cruz aprobó la extensión del período ordinario de sesiones. De esta forma, en vez de culminar, como lo marca la Constitución provincial, el pasado 30 de noviembre, el cierre será el 20 de diciembre.

Al aprobar la extensión del período ordinario, no se fijó fecha especial de sesión, por lo que “se sesionaría como se hace en lo habitual, que es los segundos y cuartos jueves del mes, por lo que nos quedaría una sola sesión el 11 de diciembre”. Habrá que ver si el oficialismo intentará que el Presupuesto 2026 sea aprobado esa misma fecha o bien en una sesión especial antes del 20.