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Las gestiones llevadas adelante por el gobernador Claudio Vidal y el diputado nacional José Luis Garrido lograron un paso decisivo para el futuro económico de Santa Cruz, destacaron desde el Gobierno de Santa Cruz. En el marco de la presentación del Presupuesto Nacional para el ejercicio 2027, el Gobierno central incluyó dentro de sus partidas asignaciones estratégicas destinadas al sostenimiento operativo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y a la continuidad de las megaobras hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz.

Tapa de La Opinión Austral del 18 de septiembre de 2026.

Según el Ejecutivo provincial, el resultado de estas negociaciones representa un alivio para la provincia, en un escenario donde la asignación de recursos nacionales resulta determinante. La labor conjunta entre el mandatario santacruceño y el legislador en las mesas de trabajo del Congreso y los ministerios nacionales permitió inscribir compromisos financieros concretos dentro del proyecto de ley.

En lo respectivo a YCRT, la pauta presupuestaria elevada al Parlamento fija un monto proyectado cercano a los 153.500 millones de pesos para el ejercicio 2027. Esta asignación busca garantizar la operatividad de la mina, el mantenimiento de la central térmica y el esquema salarial del complejo ubicado en la Cuenca Carbonífera.

Por otro lado, la mayor porción de la inversión asignada a la provincia de Santa Cruz para 2027 se concentra en un único proyecto: las centrales hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz. El presupuesto prevé un monto total de 82.143 millones de pesos. La estructura de este financiamiento revela la importancia del crédito internacional en la reactivación y avance de la obra, dado que 80.000 millones de pesos provendrán directamente de operaciones de crédito externo, representando cerca del 97,4% de los fondos asignados para el próximo período, mientras que los 2.143 millones restantes se cubrirán mediante aportes del tesoro y otras fuentes locales.