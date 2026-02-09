El Gobierno de Santa Cruz, a través del Consejo Agrario Provincial (CAP) dispuso la declaración del “estado de prevención de sarna ovina” en todo el territorio provincial.

El objetivo de la medida del Gobierno de Claudio Vidal es “proteger el estatus sanitario de Santa Cruz, que se mantiene libre de la enfermedad desde noviembre de 2023″.

Asimismo, se informó que la sarna ovina es una parasitosis que impacta de manera directa en la producción ganadera, por lo que la “prevención resulta una herramienta central para sostener la actividad”. Se indicó que las “medidas sanitarias y productivas adoptadas para resguardar la sanidad ovina y acompañar al sector ganadero en toda la provincia”.

Semanas atrás, desde la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS) habían alertado sobre la preocupación de este sector productivo antre la presencia creciente de la sarna ovina en Chubut.