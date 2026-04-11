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El Poder Legislativo de la provincia de Santa Cruz analiza un proyecto de ley, cuyo autor es el diputado Pedro Muñoz (ARI-CC) que propone la modificación del Régimen de Asignaciones Familiares con el objetivo de fortalecer la inclusión educativa y social de personas con discapacidad.
En el Artículo 1 del proyecto, se establece la sustitución del artículo 8°, el cual quedaría redactado de la siguiente manera: “La asignación por hijo se abonará al agente por cada hijo menor de quince (15) años o con discapacidad, que se encuentre a su cargo. El pago de la asignación se extenderá al agente cuyo hijo o hijos a cargo, mayores de quince (15) años y menores de veintiún (21) años, concurran a establecimientos donde se imparta enseñanza primaria, secundaria o superior en cursos regulares y orgánicos. En caso de divorcio o separación de hecho de los padres, la asignación se abonará al agente que detente la guarda o tenencia que deberá acreditar mediante certificación judicial. El monto de la asignación por hijo/a se triplicará cuando el hijo/a a cargo del agente sea una persona con discapacidad, de cualquier edad”.
En el Artículo 2, el proyecto propone reemplazar el artículo 10°, ampliando el alcance de la asignación por escolaridad inicial, primaria y secundaria: “La asignación por escolaridad inicial, primaria y secundaria se abonará al agente cuyo hijo o hijos concurran regularmente a establecimientos educacionales donde se imparta enseñanza inicial, primaria y secundaria en todas sus modalidades, de Regímenes Especiales, de oficios o Laborales y de Formación Profesional“.
Y añade: “Esta asignación se abonará también al agente cuyo hijo/a sea una persona con discapacidad, de cualquier edad, que concurra regularmente a: a) Establecimientos oficiales o privados de Educación Especial. b) Centros Educativos Terapéuticos (CET). c) Instituciones o dispositivos de habilitación, rehabilitación o inclusión educativa reconocidos por el Ministerio de Salud u organismos de discapacidad competentes,” entre otras.
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