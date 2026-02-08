Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Se informó que esta obra permitirá ampliar el acceso al gas natural para 2.500 familias, con una proyección que permitirá alcanzar hasta 8.000 usuarios, fortaleciendo la infraestructura energética de la capital provincial y mejorando de manera concreta la calidad de vida de los vecinos.

La intervención contempla una inversión de $699.201.047,76 (IVA incluido) y actualmente registra un avance cercano al 80%.

Entre los principales trabajos realizados se destacan la construcción integral de la estructura de la estación, la soldadura completa de los tramos de cañería, la ejecución de ensayos de seguridad y hermeticidad, y el montaje de los equipos de filtrado, regulación y válvulas de seguridad.

Asimismo, se encuentra en una etapa avanzada la instalación del equipo de calentamiento de gas, fundamental para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, y se completaron los trabajos de arenado y pintado de la cañería, asegurando su protección y durabilidad.

La Estación Reguladora se encuentra montada sobre una estructura tipo skid, ya finalizada, y en los próximos días se avanzará con su instalación definitiva sobre la platea correspondiente.

Desde el Ejecutivo Provincial se remarcó que esta obra forma parte de una planificación integral de infraestructura, que se ejecuta de manera simultánea en distintos puntos de Santa Cruz, reafirmando la decisión política del gobernador Claudio Vidal de sostener la obra pública como una herramienta clave para el desarrollo, la generación de empleo y la mejora en la calidad de vida de las familias santacruceñas.