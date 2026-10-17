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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, se reunió recientemente con el intendente de Puerto San Julián, Daniel Gardonio, y firmaron dos acuerdos destinados a fortalecer la infraestructura urbana y deportiva de la localidad.

Los compromisos contemplan la ejecución de 30 cuadras de pavimento y cordón cuneta y el reacondicionamiento del gimnasio municipal, que será una de las sedes de los Juegos Binacionales de la Araucanía 2027.

El posteo de Claudio Vidal en sus redes sociales.

Las firmas dan continuidad a los compromisos asumidos por el mandatario provincial durante el 125° aniversario de Puerto San Julián y forman parte del trabajo conjunto entre el Gobierno de Santa Cruz y el Municipio para responder a las demandas de la comunidad.

Pavimento y cordón cuneta Uno de los acuerdos permitirá avanzar con nuevas obras de pavimentación y cordón cuneta, fundamentales para mejorar la circulación, ordenar el espacio urbano y acompañar el crecimiento de la localidad, además de generar demanda de mano de obra local.

La iniciativa responde a una necesidad planteada por el Municipio y se enmarca en el compromiso que Vidal había asumido durante su visita a San Julián. Su concreción representa una inversión provincial significativa destinada a mejorar la infraestructura y la calidad de vida de los vecinos.

El intendente de San Julián, Daniel Gardonio firmando la documentación. FOTO: GOBIERNO

Reacondicionamiento del gimnasio municipal

El segundo acuerdo contempla el reacondicionamiento del gimnasio municipal, una obra estratégica para que Puerto San Julián pueda ser subsede de los Juegos Binacionales de la Araucanía 2027.

La intervención permitirá mejorar las instalaciones deportivas y adecuarlas a las necesidades de un evento que convocará a delegaciones de distintas regiones de la Patagonia argentina y chilena.

La puesta en valor del gimnasio no solo será importante para la organización de la competencia, sino también para fortalecer la infraestructura deportiva que utiliza la comunidad.

Inversión provincial

Los nuevos acuerdos se suman al aporte de 1.000 millones de pesos anunciado por el Gobierno provincial durante el aniversario de la localidad, destinado a obras de infraestructura, pavimentación y mejoras en el gimnasio municipal. El esquema original estableció cinco desembolsos de 200 millones de pesos cada uno.

De esta manera, la Provincia y el Municipio avanzan en la formalización de obras que apuntan a mejorar los servicios urbanos, fortalecer los espacios deportivos y acompañar el desarrollo de Puerto San Julián.

Los acuerdos ratifican la continuidad del trabajo institucional entre ambas administraciones y el compromiso de transformar los anuncios realizados en el aniversario de la ciudad en intervenciones concretas para los sanjulianenses.