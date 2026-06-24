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El Poder Ejecutivo Provincial propuso este miércoles una nueva oferta salarial en tramos que contempla un incremento acumulado del 17,8% para los docentes de Santa Cruz.

El planteo fue recibido por la Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) y la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) en un encuentro paritario destinado a dar continuidad a la negociación y buscar previsibilidad dentro de la comunidad educativa.

Tras la exposición del esquema de recomposición por parte de los funcionarios de Gobierno, las organizaciones sindicales adelantaron que el planteo será evaluado en sus respectivos ámbitos orgánicos antes de adoptar una definición. En este contexto, las partes asumieron el compromiso formal de pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo viernes 26 de junio a las 14:00, fecha en la que los gremios deberán responder a la propuesta oficial y se avanzará en el cumplimiento de otros acuerdos mixtos pendientes.

Paros

Por su parte, la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) llega a esta instancia bajo un escenario de tensión, sosteniendo activas las medidas de fuerza en reclamo de mejoras salariales sustanciales y cláusulas de resguardo frente a la inflación. Desde el sindicato manifestaron la necesidad de que cualquier oferta responda de manera concreta al costo de la canasta total y aseguraron que la definición sobre la aceptación o el rechazo del 17,8% ofrecido quedará supeditada a lo que determinen los mandatos de las bases en los congresos provinciales.