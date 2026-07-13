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El Gobierno de Santa Cruz precisó que en los últimos doce meses, los municipios y las comisiones de fomento incrementaron en $89.395.526.716 la deuda con la Caja de Previsión Social. Según los registros actualizados del organismo, el monto acumulado asciende hoy a $200.621.920.045.

Hace un año, en julio de 2025, esa deuda era de $111.226.393.329. Doce meses después, supera los $200 mil millones, con un crecimiento cercano al 80%.

En esta sintonía, el Gobierno recordó que “todos los meses, los municipios descuentan aportes de los sueldos de sus trabajadores y, además, deben realizar las contribuciones que les corresponden como empleadores. El artículo N°18, inciso b, de la Ley Previsional N°1782, establece que esos fondos deben ser transferidos a la Caja de Previsión Social dentro de los primeros siete días de cada mes.

“Como esas transferencias no se realizan, los recursos no ingresan al sistema previsional, y pasan a formar parte de la deuda acumulada que mantienen los organismos con la Caja”, explicó el Poder Ejecutivo.

¿Qué sucede?

Los aportes que los municipios deben enviar al régimen previsional provincial son clave para sostener el sistema jubilatorio santacruceño. Cuando esos fondos no se transfieren, la deuda sigue creciendo y la Caja deja de recibir recursos que son necesarios, para afrontar el pago de las jubilaciones y pensiones.

Los números reflejan esa evolución: entre julio de 2025 y julio de 2026, la deuda aumentó casi $90 mil millones, hasta alcanzar un nuevo máximo histórico de $200.621.920.045.