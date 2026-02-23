La ministra de la Producción Nadia Ricci acompañó al gobernador de Santa Cruz Claudio Vidal durante su agenda de trabajo en la localidad de Perito Moreno, donde se llevaron adelante encuentros con vecinos, productores y actores del entramado económico local.

La actividad incluyó visitas a emprendimientos productivos y espacios de diálogo directo con la comunidad, con el objetivo de relevar demandas, fortalecer el contacto y avanzar en políticas públicas orientadas al desarrollo económico regional.

Durante la jornada, Ricci destacó la importancia de mantener una presencia activa en cada localidad y escuchar de primera mano a sus habitantes. En ese sentido, remarcó que “estas recorridas nos permiten construir políticas públicas con información real, escuchando a quienes producen en cada rincón de la provincia”.

Nadia Ricci en una plantación de frutillas en Perito Moreno. FOTO: GOBIERNO

Asimismo, la ministra subrayó el enfoque de trabajo que impulsa la gestión provincial y señaló que “hay una decisión clara del gobernador Claudio Vidal de estar cerca de los vecinos y de acompañar a quienes sostienen la actividad productiva. Nuestro rol como Ministerio es transformar esas demandas en herramientas concretas para el crecimiento de Santa Cruz”.

Los encuentros también permitieron intercambiar miradas sobre el presente del sector productivo local y avanzar en líneas de trabajo articuladas con actores públicos y privados, con eje en el fortalecimiento de las economías regionales y la generación de oportunidades para las comunidades del interior provincial.