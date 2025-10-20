Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este lunes se realizó la apertura de sobres de la licitación correspondiente a las diez áreas petroleras maduras que YPF cedió a FOMICRUZ, marcando el inicio de una nueva etapa en la producción hidrocarburífera de Santa Cruz. El acto, que tuvo lugar bajo la supervisión del Ministerio de Energía provincial, simboliza el recambio de operadoras y también una transición inédita en términos de responsabilidad ambiental y compromiso estatal.

En diálogo con La Opinión Austral, el ministro de Energía, Jaime Álvarez, subrayó la particularidad del proceso: “Por primera vez en el país, una empresa operadora se retira y asume la responsabilidad total de los pasivos ambientales que deja”. Según explicó, la Universidad de Buenos Aires (UBA) será la encargada de realizar una auditoría técnica y científica del estado de los yacimientos del flanco norte. “Es un ente nacional, público y de altísimo prestigio internacional. No hay actores privados involucrados, lo cual garantiza total transparencia”, afirmó.

El convenio entre YPF y la UBA se firmará en los próximos días y tendrá un plazo máximo de 180 días para completar el relevamiento. Una vez concluido el estudio, la petrolera estatal deberá ejecutar un plan de remediación ambiental durante cinco años, abarcando desde el saneamiento de suelos y napas hasta el abandono controlado de pozos. “Cuando la auditoría concluya, conoceremos la magnitud exacta del daño y el costo económico, que correrá íntegramente por cuenta de YPF”, agregó Álvarez.

Para el ministro, este paso representa una señal de madurez institucional y de compromiso con el futuro energético de la provincia. “Estamos ante un hecho histórico: YPF no solo se retira de las áreas maduras, sino que continúa invirtiendo en dos líneas fundamentales, la remediación y el abandono responsable de pozos”, destacó.

El funcionario también hizo hincapié en la necesidad de modernizar el marco normativo provincial para adaptarlo a los desafíos actuales del sector. “Debemos aggiornarnos. Palermo Aike es un proyecto en crecimiento que tiene características similares a Vaca Muerta. Necesitamos actualizar la ley para acompañar la producción no convencional y evitar que los pozos maduros sean abandonados”, sostuvo. En ese sentido, remarcó la importancia de establecer alianzas estratégicas entre el Estado y las nuevas operadoras para prolongar la vida útil de los yacimientos y sostener el empleo local.

Durante el acto, se llevó a cabo la apertura del “Sobre A”, que contiene la oferta técnica y los antecedentes de las empresas interesadas. Esta documentación ya había sido analizada previamente, dado que la iniciativa fue declarada de interés público. “En las próximas 48 horas se volverá a constatar la información y el miércoles se abrirá el ‘Sobre B’, correspondiente a la oferta económica”, explicó Álvarez. Según adelantó, las propuestas iniciales superaron el piso de inversión exigido por la provincia, y se espera que las nuevas ofertas presenten mejoras tanto en la proyección de producción como en la extensión de la vida útil de las áreas.

Más allá de la licitación, el ministro subrayó el objetivo central del Gobierno provincial: impulsar la producción y garantizar estabilidad laboral. “Queremos estabilizar y mejorar la producción, pero también diversificar la matriz económica. No se trata solo de extraer recursos, sino de generar valor agregado en la provincia”, señaló.

En esa línea, Álvarez recordó las iniciativas que buscan transformar el gas en productos industriales de alto valor, como fertilizantes, aluminio o energía eléctrica. “El gobernador lo ha dicho claramente: debemos buscar valor agregado no solo en la energía y la minería, sino también en la pesca y la producción agropecuaria, que son históricas en Santa Cruz”, agregó.