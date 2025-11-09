Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

María José Butterfield (por los empleados judiciales) y Víctor Martensen (por los abogados de la matrícula) serán los nuevos miembros del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz, organismo encargado de evaluar a los candidatos a jueces y funcionarios ordinarios y seleccionar las ternas para ser elegidas por el gobernador, antes de ser enviadas a la Cámara de Diputados.

Fernando Basanta, presidente. Consejero por el Tribunal Superior.

El cambio, que se dará a partir del 10 de diciembre próximo, se definió el jueves pasado, luego del escrutinio de las elecciones que realizaron a comienzos de semana los empleados judiciales y los abogados de la matrícula. También la elección de ambos miembros fue en simultáneo con la del Colegio Público de la Abogacía de Santa Cruz, primera en la historia de la provincia, que consagró a Diana Huerga Cuervo como su primera presidenta.

Paola Andrea Álvarez, vicepresidenta. Electa por el pueblo de Santa Cruz.

Desde el 10 de diciembre, el Consejo de la Magistratura quedará integrado por Fernando Basanta como presidente (actualmente está suspendido y en medio de un juicio político); Paola Andrea Álvarez como vicepresidenta, consejera representante del Pueblo de Santa Cruz; María Verónica Zuvic, consejera por los funcionarios de la Justicia; Pedro Hernán Luxen, consejero por el Poder Legislativo de Santa Cruz; Julián Michavila, consejero por el Poder Ejecutivo provincial; María José Butterfield, consejera por los empleados judiciales, y Víctor Martensen, consejero por los abogados de la matrícula.

María Verónica Zuvic, consejera por los funcionarios de la Justicia.

En el caso de estos dos últimos consejeros, reemplazarán a Carlos Javier Vaca y María Cristina Riera, quienes cumplirán sus funciones hasta el 10 de diciembre. El resto seguirá en sus funciones. Cabe destacar que los últimos en asumir, el 1° de agosto de este año, habían sido la fiscal Verónica Zuvic (titular) y el juez Carlos Borges (suplente), como representantes de funcionarios y magistrados ante el Consejo de la Magistratura.

Pedro Hernán Luxen, consejero por la Legislatura de la provincia de Santa Cruz.

La presidencia del Consejo de la Magistratura también cambió este año. En el mes de julio pasado Fernando Basanta fue designado como el nuevo representante del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz ante el Consejo de la Magistratura, reemplazando a Daniel Mauricio Mariani tras 14 años en el cargo. Este reemplazo ya formaba parte de la tensión que se vivía con Mariani por parte de los otros cuatro integrantes (fue antes de la ampliación) del máximo órgano judicial de Santa Cruz.

Julián Michavila, consejero por el Poder Ejecutivo de la provincia.

Pero en este vertiginoso 2025 también fue reemplazado el representante de la Cámara de Diputados. El diputado provincial Pedro Luxen (Por Santa Cruz) prestó juramento el 7 de marzo y asumió formalmente como representante titular del Poder Legislativo ante el Consejo de la Magistratura. La llegada de Luxen a ese organismo fue poco tiempo después de asumir como legislador provincial, tras haber estado al principio de la gestión del gobernador Claudio Vidal como ministro de Gobierno.

María José Butterfield, consejera (a partir del 10/12/25) por los empleados judiciales.

En ese marco, la situación de Fernando Basanta viene causando preocupación hacia dentro del Consejo de la Magistratura, ya que el representante del Tribunal Superior es nada menos que el presidente de ese organismo y se encuentra actualmente suspendido de sus funciones hasta que se resuelva el juicio político. Eso ha llevado a una demora de los concursos para cubrir las ternas.

Víctor Martensen, consejero (a partir del 10/12/25) por los abogados de la matrícula.

Este “Consejo tuvo mucha actividad durante el año, con más de diez concursos realizados. Pero, tras la suspensión del doctor Basanta, se interrumpieron nueve procesos en curso para garantizar su legalidad. Esperamos que todo se normalice pronto para seguir avanzando”, indicó esta semana María José Butterfield en una entrevista con Radio LU12 AM680.

Según se cree, los concursos que actualmente se encuentran en desarrollo deberían ser concluidos por los consejeros que los iniciaron. Es decir, en esos casos deberían seguir interviniendo Carlos Vaca y María Cristina Riera, aunque aún no se ha aclarado qué pasaría en caso que la demora lleve a que se extiendan más allá del 10 de diciembre, fecha en la que deben asumir los dos nuevos consejeros.