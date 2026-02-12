Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La política santacruceña atraviesa horas clave luego de que este miércoles, a última hora, se confirmara la renuncia del diputado provincial Fernando Españón a su banca en la Legislatura de Santa Cruz. Desde el bloque oficialista Por Santa Cruz informaron que la dimisión será tratada en la próxima Sesión Extraordinaria que estaría prevista para el próximo miércoles 18 de febrero a las 11 horas.

En la misma sesión también se abordará la salida del diputado Pedro Luxen, quien dejará su banca para asumir como jefe de Gabinete provincial, en el marco de la reconfiguración del Ejecutivo.

Quién ocuparía la banca que deja Fernando Españón

De acuerdo al orden establecido en la lista electoral, la banca que deja vacante Fernando Españón debería ser ocupada por Luis “Chino” Gallardo, dirigente del partido SER y actual jefe del Distrito Vial Puerto Deseado.

Luis “Chino” Gallardo, un histórico referente del norte de Santa Cruz, está a un paso de convertirse en diputado provincial.

Gallardo cuenta con trayectoria política en esa localidad, donde se desempeñó como concejal. Su posible ingreso a la Cámara de Diputados reforzaría la representación del espacio SER dentro del oficialismo provincial.

Qué pasará con la banca de Pedro Luxen

En paralelo, la salida de Pedro Luxen —quien asumirá como jefe de Gabinete— también abrirá la puerta al ingreso de un nuevo legislador o legisladora.

Según el orden de la lista electoral, quien seguiría es Patricia Inés Moreyra, última integrante titular de la nómina. Sin embargo, debido al criterio de paridad de género que rige en la conformación legislativa, la banca correspondería al primer suplente varón, Oscar Gerardo Brizuela, dirigente de Río Turbio.

Hasta el momento, no hubo confirmación oficial sobre quién ocupará finalmente ese escaño, aunque la definición también quedará sujeta a lo que se resuelva en la sesión.