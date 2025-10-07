Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este martes la Cámara de Diputados de Santa Cruz designó, en una sesión extraordinaria secreta, a los dos nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia: Gabriel Nolasco Contreras Agüero y Juan Lucio Ramón De La Vega. Con su incorporación, el alto tribunal alcanza los nueve miembros previstos en la ley que amplió su integración.

Pero ¿Quiénes son ambos abogados? Gabriel Contreras Agüero tiene 21 años de carrera judicial. De junio 2004 a junio 2008 fue abogado escribiente mayor en la Fiscalía de Cámara de la Segunda Circunscripción Judicial.

A partir de junio del 2008 a junio 2017 fue fiscal titular de la Fiscalía N°2 ante los juzgados de Primera Instancia de Caleta Olivia. En tanto, a partir de junio 2017 fue designado juez de Instrucción del Juzgado Penal N°2 de Primera Instancia.

Gabriel Contreras Agüero tiene 21 años de carrera judicial.

Ya en mayo 2019 hasta el 2025, inclusive, se desempeñó como juez subrogante del Juzgado Penal Juvenil. Además, fue juez subrogante en los fueros civil, comercial, laboral y de minería; entre mayo y julio de 2019 estuvo a cargo de todos los juzgados de primera instancia de Caleta Olivia debido a jubilaciones y vacancias de titulares.

Contreras Agüero fue, a partir de junio del 2008 a junio 2017, fiscal titular de la Fiscalía N°2.

Por su parte, y Juan Lucio Ramón De La Vega se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Tucumán en el año 2.000. Ejerce la profesión de manera privada desde hace 25 años. En 2010 ingresó al Ministerio de Economía de la provincia de Santa Cruz. Allí estuvo a cargo de la Coordinación de Asuntos Jurídicos. Juan Lucio De La Vega está desde febrero del 2016 en la Fiscalía de Estado de Santa Cruz.

En febrero del 2016 pasó a Fiscalía de Estado de Santa Cruz. Además, tiene un título de Especialización en Defensa Judicial del Estado de la Escuela del Cuerpo de Abogados de la Procuración del Tesoro de la Nación y tiene un Premaster de Derecho Empresarial de la Universidad Austral. En 2018 Concursó para Juez de Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Río Gallegos.

Juan Lucio Ramón De La Vega se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Tucumán en el año 2.000.

Asimismo, posee una extensa trayectoria en el ámbito privado. Desde abril 2008 a la fecha ha realizado ejercicio independiente de la profesión de abogado en Estudio Jurídico propio en Río Gallegos, en el que cuenta con asesoría de empresas en temas laborales, civiles y comerciales.

La jura

En cuanto a cuándo jurarán ambos vocales recientemente designados por la Legislatura Provincial, es aún una incógnita. Cabe recordar que en el caso de los abogados Sergio Acevedo y José Antonio González Nora quien les tomó la jura fue el, hasta ese momento, presidente del Tribunal Superior, Daniel Mariani.

La jura fue el día después de la votación en la Cámara de Diputados, acción que unas horas más tarde fue desconocida por los otros cuatro vocales que integran ese cuerpo: Reneé Fernández, Alicia de los Ángeles Mercau, Fernando Basanta y Paula Ludueña. Incluso, estos mismos vocales desplazaron a Mariani de la presidencia del cuerpo y nombraron a Reneé Fernández en su lugar.

Sergio Acevedo, Daniel Mariani y José Antonio González Nora, tras la jura en el Tribunal Superior de Justicia. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Por el tenor de la disputa entre el oficialismo y el TSJ, es improbable que ésta última tome juramente a Gabriel Nolasco Contreras Agüero y Juan Lucio Ramón De La Vega como nuevos vocales. Pero el oficialismo estaría analizando modificaciones en la ley para que la jura la pueda tomar hasta, inclusive, un camarista. A todo esto, el propio Daniel Mariani, a través de un escrito enviado a sus pares este martes 7, sostiene que su desplazamiento fue ilegal y afirmó: “Sigo siendo legalmente el presidente”. Por lo que no se descarta que éste último vuelva a tomar juramento de los dos vocales recientemente designados.