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La presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, informó este jueves que “la adhesión a las medidas de fuerza docente en la provincia de Santa Cruz se ubica entre el 27% y el 30,1%”, en el marco del conflicto salarial que enfrenta al Gobierno provincial con los gremios del sector.

La funcionaria señaló que se realiza un seguimiento diario de las jornadas sin clases y que el sistema educativo analiza alternativas para sostener la continuidad pedagógica en un contexto de paros reiterados.

“Nosotros estamos trabajando con el equipo, analizando cada día que se pierden clases, porque tenemos la obligación de trabajar con formatos que nos permitan recuperar esas situaciones de enseñanza que no se dan en lo diario”, explicó.

Además recalcó que en paralelo, el Consejo Provincial de Educación mantiene instancias de diálogo en el marco paritario, mientras crece la tensión por el impacto del conflicto en el calendario escolar.

El escenario se agravó esta semana luego de que la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) iniciara un paro de 96 horas que abarca toda la semana hábil. La medida fue definida en Congreso Extraordinario tras la audiencia de Conciliación Obligatoria del Ministerio de Trabajo provincial, y comprende los días martes 26, miércoles 27, jueves 28 y viernes 29 de mayo.

Desde el gremio se resolvió profundizar el plan de lucha y sostener las medidas de fuerza en articulación con el Frente Sindical, en un contexto de reclamos salariales. También participan del conflicto AMET y SADOP (Sindicato Argentino de Docentes Privados), en un escenario de negociación que continúa abierto.

Seguimiento del impacto en las clases

Desde el Consejo Provincial de Educación se indicó que cada jornada sin clases es monitoreada para evaluar el impacto en el proceso de enseñanza y definir estrategias de continuidad pedagógica, con el objetivo de sostener el dictado de contenidos pese a las interrupciones.

La recuperación de los días perdidos aún no fue definida y, como antecedentes generales, suelen evaluarse alternativas como extensión del calendario escolar, reorganización de contenidos, clases de refuerzo, actividades los sábados o ajustes del receso invernal, opciones que no han sido confirmadas para este conflicto.

En paralelo, el conflicto docente continúa abierto con el paro de 96 horas en desarrollo y negociaciones sin acuerdo, mientras el impacto en el calendario escolar se mantiene como uno de los principales puntos en discusión.