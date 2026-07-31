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Este viernes, en una ceremonia presidida por el Gobernador Claudio Vidal acompañado por los ministros de su Gabinete Provincial, se anunció el Decreto N° 673 a través del cual se creó el “Estímulo por la Educación”, un suplemento económico de $ 500 mil para aquellos docentes que registren cumplimiento efectivo frente a alumnos durante la totalidad de los días hábiles del periodo comprendido entre el mes de febrero 2026 hasta el 30 de junio del corriente año.

Al respecto, la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, sostuvo que al hablar de educación tiene muchas aristas para desarrollar. “La educación es el motor del desarrollo de nuestra provincia. La educación determina, en todos los sentidos, el presente y el futuro de un pueblo”, afirmó Rasgido.

En este sentido, Rasgido hizo hincapié en que los actores fundamentales de la educación además de los estudiantes son los docentes. “Me quiero focalizar en los docentes, aquellos profesionales que en el día a día dedican su labor para que educación se transforme, se potencie y se traduzca en aprendizajes a partir del mejoramiento de la enseñanza”, remarcó.

La presidenta del CPE habló ante los ministros y el gobernador Claudio Vidal. Foto: José Silva/La Opinión Austral.

Rasgido fue categórica al reconocer el compromiso de quienes son docentes y toman la decisión de enseñar. “Cuando se toma la decisión de enseñar, se toma la decisión de trabajar, de compartir con otro, de dialogar, de divertir, de discutir, pero principalmente de construir”.

La titular de la cartera educativa precisó que el proceso de transformación de la educación en Santa Cruz inició el 11 de diciembre del 2023. E hizo mención a que uno de los reclamos del colectivo docente, era la formación docente con su posibilidad de poder formarse mientras está desarrollando su tarea como así también que se produzca mientras que están estudiando para ser profesionales de la educación. “Avanzamos por una agenda intensa de formación permanente y continua para el colectivo docente, y con un fortalecimiento de la formación inicial”, dijo.

En este sentido, explicó que para que la educación pueda transformarse, objetivo fundamental del Gobierno Provincial es necesario realizar una planificación estratégica que contiene un diagnóstico del territorio, las particularidades de cada establecimiento educativo y la identidad de cada comunidad educativa.

Plan de Alfabetización Plen@

En este contexto, la presidenta del CPE, puso énfasis en los resultados de la evaluación nacional Aprender 2025, donde Santa Cruz se posicionó en el 7mo lugar, siendo de las jurisdicciones con mejor desempeño del país en Lengua, superando los niveles históricos y la media nacional.

El equipo del Consejo Provincial de Educación, tras el acto en el Salón Blanco de Casa de Gobierno. Foto: José Silva/La Opinión Austral.

“Ese porcentaje significa que más alumnos aprendieron, que se transformó la enseñanza y que más estudiantes tuvieron la posibilidad de aprender en referencia a lengua”, dijo al recordar que se desarrolló a un “año de la implementación del Plan Provincial de Alfabetización Plen@”.

También recordó que otra de las asignaturas evaluadas fue matemática, donde también Santa Cruz evidenció un avance de la posición 18 pasó al lugar 16. “Eso significa que muchos más estudiantes pudieron aprender matemáticas”.“Hoy tenemos en Santa Cruz grandes desafíos, y avanzamos día a día con inversión, porque desde el inicio de este gobierno, una de sus prioridades es la educación, la inversión en las escuelas y en todo lo que ello significa. La educación es muy potente en todas sus dimensiones, en infraestructura y en formación docente”.

Es por ello que “no quería dejar de pasar esta oportunidad para hablar de uno de los protagonistas de la educación en Santa Cruz, los docentes”, recalcó

La transformación educativa como una construcción colectiva

Durante su intervención, la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, puso en valor el trabajo cotidiano de la comunidad educativa y afirmó que el proceso de transformación que atraviesa el sistema educativo santacruceño se sostiene gracias al compromiso de miles de personas que, todos los días, hacen posible la enseñanza en las escuelas.

En ese sentido, destacó la labor de los más de 11.000 docentes de gestión pública y 1.800 de gestión privada, quienes planifican las clases, diseñan estrategias pedagógicas, acompañan las trayectorias escolares, mantienen el vínculo con las familias y generan instancias de recuperación para garantizar el aprendizaje de los estudiantes. Asimismo, reconoció el aporte de los auxiliares de la educación, las familias, las organizaciones de la sociedad civil, el sector empresarial y toda la comunidad, al sostener que “transformar la educación de Santa Cruz significa, fundamentalmente, una transformación cultural”, un desafío que requiere del compromiso y la participación de todos los sectores.

Rasgido remarcó que las políticas públicas educativas deben construirse a partir de las experiencias que se desarrollan diariamente en las instituciones, valorando el trabajo que cada integrante de la comunidad educativa realiza para fortalecer la escuela santacruceña. “Cuando se habla de transformación, nadie puede correrse del lugar de protagonismo. Somos todos protagonistas”, concluyó.