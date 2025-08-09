Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con el objetivo de evaluar el estado edilicio de las escuelas y definir próximas acciones, el intendente de Puerto San Julián, Daniel Gardonio encabezó una recorrida junto a la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido; el diputado por el Pueblo, Mario Piero Boffi; la directora Regional de Educación Zona Centro, María Pía Morini, el secretario de Estado de Comunicación y Medios, Sergio Bucci y la directora Provincial de gestión privada, Daniela Franchini.

En las instituciones educativas, los directivos mostraron los avances logrados en los últimos meses como la renovación de sistemas de calefacción, la reparación y pintura de aulas y pasillos, el mantenimiento de techos y cubiertas, la mejora de instalaciones eléctricas y la puesta en condiciones de sanitarios y espacios comunes.

En la oportunidad destacaron el trabajo de mantenimiento preventivo, que permite prolongar la vida útil de los edificios y garantizar mejores condiciones para docentes, estudiantes y personal no docente.

Por último, se identificaron las necesidades pendientes, con el compromiso de seguir trabajando en conjunto para priorizar las obras más urgentes.