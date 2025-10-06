Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Opinión Austral pudo saber que este martes 7 de octubre, a las 7:00 horas, la Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz realizará una sesión extraordinaria secreta destinada a designar a los dos vocales que completarán la conformación del Tribunal Superior de Justicia provincial.

La convocatoria se ajusta al artículo 32 del Reglamento Interno de la Cámara y al inciso 9 del artículo 119 de la Constitución de la provincia.

La resolución, firmada por el vicepresidente primero de la Legislatura, Javier Jara, y refrendada por el secretario general Diego Martín Castro, establece que se someterán a consideración las ternas presentadas en las Notas GOB 027/25 y 029/25.

La primera incluye a los doctores Juan Lucio Ramón De La Vega, Natalia Linardi y Julián Michavila; la segunda propone a Carlos Javier Bernasconi Lahn, Gabriel Nolasco Contreras Agüero y Fernando Hernán Kustich.

El documento indica que la sesión responde al Memorándum N° 896/25 de Presidencia de la Legislatura, y detalla que la citación formal a los diputados tiene como objetivo garantizar el tratamiento de las designaciones.

“Convocar a Sesión Extraordinaria Secreta… a efectos de tratar la terna de profesionales que se proponen para conformar el Tribunal Superior de Justicia“, expresa la resolución.

Asimismo, se establece que la Secretaría General realizará las notificaciones correspondientes a los bloques legislativos y a las áreas técnicas, asegurando que el procedimiento se lleve a cabo conforme a la normativa vigente.