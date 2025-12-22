Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este lunes, tal como estaba previsto, se inauguró oficialmente la reapertura del aeropuerto “Piloto Civil Norberto Fernández” de Río Gallegos, acto que contó con la presencia del gobernador Claudio Vidal; el diputado nacional Jairo Guzmán; el director de Asuntos Corporativos en Aeropuertos Argentina, Jorge Rosales; entre otros. Y que contó con la cobertura especial del grupo La Opinión Austral.

Poco después de las palabras oficiales, procedieron a una recorrida por el predio, tanto interior como exterior, a pocas horas de la habilitación para operaciones comerciales del Aeropuerto que quedará formalmente establecida a las 00:00 de este martes 23 de diciembre. El primer vuelo de Aerolíneas Argentinas aterrizará en la capital santacruceña alrededor de las 02:00, y a las 03:00 partirá rumbo a Aeroparque.

“La obra es monstruosa”

Estanislao Alemán, Gerente General de la Unidad de Negocios Este de Aeropuertos Argentina 2000, fue el primero en tomar la palabra. En este marco de inauguración, subrayó: “Hoy es un día que nos llena de orgullo, estamos realmente emocionados por lo que esta obra representa, que es conectividad, crecimiento, desarrollo, futuro”, fueron su primeas palabras.

“Hicimos un nuevo parking, 240 cocheras que quedaron espectaculares”, dijo Alemán. (Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral).

Más adelante, comentó que forma parte de un plan integral para los aeropuertos del sur del país. Sostuvo que el de Río Gallegos es clave para el desarrollo de toda la conectividad de la región. “La obra es monstruosa, se han invertido más de 30 mil millones de pesos en la rehabilitación de la pista, que es la columna vertebral del aeropuerto”, mencionó al tiempo que dijo: “Ahora tiene una columna nueva, con balizamiento nuevo, con tecnología de punta, con los más altos estándares de seguridad que dejan a Río Gallegos con un aeropuerto de primer nivel, que puede garantizar todas las operaciones, considerando que el clima puede ser muy adverso y podemos dar un servicio regular y de forma ininterrumpida y segura”.

La recorrida por la pista junto al gobernador Claudio Vidal y demás autoridades provinciales y de Aeropuertos Argentina 2000. (Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral).

Luego, Alemán indicó que era de resaltar que la obra comenzó y terminó en el tiempo pactado. “Fueron 113 días de trabajo de muchos operarios, que fueron más de 80, con el acompañamiento de toda la comunidad aeroportuaria, que hizo posible que considerando la meteorología, las lluvias y el viento, fuera un desafío extra terminarlo en tiempo y forma, por lo que estamos muy orgullosos y felices por lo logrado”.

“Se han invertido más de 30 mil millones de pesos en la rehabilitación de la pista”.

Estanislao Alemán.

También aclaró que durante el tiempo de interrupción de las operaciones, “aprovechamos para trabajar en la reforma de la experiencia del pasajero”, en referencia a la terminal aeroportuaria. “Se invirtieron alrededor de 2 millones y medios de dólares en rehabilitar este lugar, ampliarlo y renovarlo, con un nuevo sistema que hace a la seguridad del embarque” y, además, “hicimos un nuevo parking, 240 cocheras que quedaron espectaculares, se creó un nuevo espacio para niños, para todos los pasajeros que vienen con sus hijos, más otras tantas obras”, todo esto, “se puede hacer gracias el trabajo conjunto” y Quiero agradecer especialmente a todos los vecinos y vecinas que acompañaron con la paciencia para que hoy podamos celebrar tener una Río Gallegos más conectada con el país y el mundo”. “Con estas obras, hoy Río Gallegos queda posicionada como un aeropuerto clave para el desarrollo de toda la región”, finalizó.

Cabe recordar que la obra, una de las más relevantes de los últimos años en materia de infraestructura aeroportuaria en Santa Cruz, integra el plan de modernización del sistema aeroportuario nacional. El proyecto abarcó la reconstrucción total de la pista principal, calles de rodaje y plataforma comercial, además de mejoras estructurales en la terminal de pasajeros y el área operativa.