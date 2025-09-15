Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La semana había iniciado en Santa Cruz sin paros docentes, aunque para este lunes se esperaba que la Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) resuelva medidas de fuerzas en el marco de un nuevo congreso provincial, bajo la modalidad virtual.

Como anticipamos, las asambleas ya se habían realizado durante el fin de semana y desde cada filial postularon darle continuidad al paro de 48 horas. Finalmente, el congreso provincial aceptó esa postura mayoritaria y definió que sean efectivas los días miércoles 17 y jueves 18.

Los docentes y trabajadores estatales por las calles de la ciudad. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

ADOSAC había insistido la semana anterior que, en caso que el gobierno cite a las partes a discutir la pauta salarial, suspendían las medidas de fuerza. Sin embargo, por el momento esa propuesta no llegó. No obstante, desde el Consejo Provincial de Educación adelantaron que esta semana se reunirá la paritaria laboral.

Repudio a conciliación

A través de un comunicado, desde el gremio repudiaron –además- la conciliación obligatoria dictada a la Asociación del Magisterio y la Enseñanza Técnica (AMET), que ya había definido este sábado una medida de fuerza para esta semana, consistente en un paro de actividades de 48 horas para martes y miércoles.

La exigencia de los maestros de las escuelas técnicas de la provincia es el de una convocatoria a paritarias salariales, reclamo que vienen llevando adelante desde el regreso a clases tras el receso de invierno.

Gustavo Basiglio, secretario general de AMET.

“El congreso de ADOSAC repudiar la nueva e ilegal ‘conciliación obligatoria’ aplicada al gremio hermano AMET, que se constituye en una práctica desleal por parte del Ministerio de Trabajo al aplicar dos conciliaciones obligatorias en el mismo conflicto, después de haber liberado a las partes”, sostuvieron.

Asimismo, señalaron que “el conflicto se resuelve convocando a paritarias y estableciendo un diálogo real y resolutivo”. Al tiempo que sostuvieron que ADOSAC “concurrirá a la subcomisión laboral informada por el Ministerio de Trabajo a través de los medios de comunicación, para llevar el pliego de reclamos laborales y salariales, y así volver de inmediato a una paritaria sin condicionamientos”.