Policías autoconvocados concretaron un “bocinazo” en Río Gallegos y Caleta Olivia para reclamar por la pronta apertura de paritaria salarial.

En Río Gallegos llegaron hasta Casa de Gobierno, desplegaron una gran bandera de Argentina y permanecieron unos minutos para luego continuar circulando por la ciudad.

La familia policial se movilizó por las calles de Río Gallegos. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Días atrás, el sector autoconvocado presentó un escrito pidiendo la apertura de discusión al Gobierno. El mismo fue impulsado por el excomisario Ramón Quipildor y el suboficial escribiente Mario Monsalvo, quienes el pasado domingo encabezaron una reunión abierta para policias y retirados, para debatir la situación salarial en la fuerza de seguridad provincial.

En Caleta Olivia también recorrieron las calles haciendo escuchar sus demandas. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Entre los pedidos de los autoconvocados solicitan un piso salarial de $ 3.800.000 de bolsillo por agente, además de viáticos y asignaciones y adicionales específicos (reconocimiento de un item por insalubridad riesgo fisico y emocional). También ser incluidos en el Consejo del Salario.

Por el momento no hay fecha de apertura de la paritaria policial, pero tanto los representantes formales de los efectivos y los autoconvocados, están pidiendo ser convocados cuanto antes.

Paralelamente, la Asociación Civil Policial -que no participó de los “bocinazos”- elevó una nota formal al Ministerio de Seguridad de Santa Cruz solicitando la apertura del a mesa del Consejo de Salario, un grupo de expolicías y efectivos autoconvocados presentó por su parte un escrito dirigido al gobernador Claudio Vidal pidiendo una urgente recomposición salarial.

La misiva está dirigida al ministro Pedro Prodromos, “en función de actualizar el salario policial y penitenciario, acorde con los datos inflacionarios, y el creciente aumento de la canasta alimentaria patagónica y servicios de primera necesidad”, consta en la presentación, que tiene la firma del suboficial escribiente y presidente de la asociación.