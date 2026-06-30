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La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informó que las exportaciones agroindustriales crecieron, entre enero y mayo, 18% en volumen, por 53 millones de toneladas -lo que significó un récord histórico, destacaron- y 17% en valor, por USD 22.383 millones, en comparación con mismo período de 2025, de acuerdo a datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, en base a INDEC.

Este crecimiento es explicado principalmente por la participación de los siguientes complejos (productos primarios más sus derivados): girasol con un aumento del 142% en volumen y del 126% en valor; trigo con un aumento del 64% en el volumen y del 48% en el valor; pesca con una mejora del 18% en volumen y del 23% en valor; cebada con un aumento del 17% en el volumen y un 13% en el valor; maíz con incrementos del 12% en volumen y del 8% en el valor; lácteos con un aumento del 22% en el volumen y del 14% en el valor; cítricos agrios con un aumento del 31% en el volumen y del 42% en el valor, y legumbres con un aumento del 42% en volumen y del 64% en valor.

A estos complejos se suman aromáticas, sorgo, apicultura, forrajeras, porcinos, algodón, tabaco, vitivinicultura, y hortalizas pesadas, entre tantos otros.

En total, de los 54 complejos analizados hubo 35 (que representan el 70% del volumen total exportado) que mostraron crecimiento respecto de 2025.

En el caso de los bovinos, las frutas de carozo, los alimentos para animales, ingredientes alimenticios y golosinas, los mayores incrementos se dieron en los montos exportados. En ese sentido, 19 complejos mostraron los mayores valores de la década.

Los principales destinos de venta fueron: Vietnam, Arabia, Brasil, China, Argelia, Indonesia, Egipto, Perú, Malasia e India. Estos 10 destinos representaron más del 53% del volumen total exportado.

“Es importante recordar que numerosas producciones argentinas ocupan los primeros lugares en el ranking mundial de exportaciones. Entre ellas se destaca el liderazgo del jugo y aceite esencial de limón; aceite y subproductos de soja; ajo; miel; maní; yerba mate; maíz; sorgo; y peras, entre otros. Este protagonismo en el mundo muestra el carácter federal de la agroindustria nacional y su rol en la economía”, resaltaron desde la secretaría.