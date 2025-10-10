Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de la campaña mundial de concientización sobre el cáncer de mama, RED BASA, la red prestacional más grande del país, lanza en octubre una iniciativa bajo el lema “Detectar es cuidar. Porque la detección temprana hace la diferencia”, con el objetivo de acercar controles preventivos y reforzar su compromiso con la salud integral de la mujer.

Durante todo el mes, los centros médicos de la red en CABA, Buenos Aires, San Juan y Mendoza ofrecerán consultas ginecológicas, PAP, colposcopias, mamografías, ecografías transvaginales y mamarias, con foco en la detección temprana y el cuidado preventivo. La Residencia Almafuerte acompaña la iniciativa promoviendo los controles entre sus residentes y sus familiares.

La campaña está destinada a asociadas de prepagas y obras sociales con cobertura en los centros médicos de RED BASA, y también se ofrecerá atención particular para quienes soliciten turno.

La campaña también incluirá actividades al aire libre, como caminatas, encuentros comunitarios y una carrera en Mendoza.

La campaña, además, tiene un fuerte costado institucional: reafirmar la importancia de los chequeos regulares y posicionar a la red como un referente en atención médica de calidad y cercanía.

“Queremos que Octubre Rosa sea una oportunidad para acercar a las mujeres de nuestras comunidades los controles necesarios y, al mismo tiempo, generar conciencia sobre la detección temprana. Es un compromiso con la salud de hoy y de mañana”, destacan desde la dirección médica de la red.

Centros adheridos

En esta primera etapa, forman parte de la campaña:

CABA

Sanatorio San José

Policlínico Central UOM

Centro Gallego de Buenos Aires

Buenos Aires

Sanatorio General Sarmiento (San Miguel)

Policlínico Regional Avellaneda

Clínica Santa Clara Quilmes

Clínica Santa Clara Morón

Clínica Santa Clara Talar

Sanatorio UOM San Martín

Clínica Santa Clara Florencio Varela

Sanatorio Augusto Vandor (Campana)

Sanatorio Lobos

Sagrado Corazón Don Torcuato

San Juan

Clínica Santa Clara San Juan

Mendoza

Clínica Santa Clara Mendoza

Clínica Santa Rosa Mendoza

Actividades especiales

La campaña también incluirá actividades al aire libre, como caminatas, encuentros comunitarios y una carrera en Mendoza, con el propósito de sumar más espacios de concientización y participación social.

Información y turnos.

Cada centro tendrá horarios, cupos y circuitos propios para la realización de estudios. Las interesadas deben consultar previamente y verificar la disponibilidad en el centro más cercano.

Además, todos los días se podrá acceder a información actualizada sobre acciones, actividades y consejos de salud en la web oficial de la campaña: https://redbasa.com.ar/octubre-rosa/