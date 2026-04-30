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En un contexto económico adverso y con recursos cada vez más ajustados, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, reunió a intendentes, legisladores y su gabinete para reafirmar el perfil productivo de su gestión, advertir sobre el escenario financiero y delinear medidas concretas para sostener el funcionamiento de la provincia.

La escena fue la de una mesa amplia, con representación de todo el arco institucional santacruceño, pero también con un mensaje político claro: la necesidad de ordenar, producir y resistir en un contexto que, según admitió el propio mandatario, no da margen para improvisaciones. “Hoy nos reunimos con intendentes, comisionados de fomento, diputados y ministros en una mesa de diálogo necesaria, para hablar con claridad sobre la situación de la provincia y el camino que tenemos por delante en un contexto donde la crisis nos exige redoblar esfuerzos”, expresó Vidal al término del encuentro.

El gobernador hizo hincapié en que el eje productivo no es solo una consigna, sino una hoja de ruta concreta. “Pusimos en común el rumbo productivo que estamos impulsando con Santa Cruz Puede, una herramienta que creamos para dejar atrás la burocracia y empezar a producir en serio”, sostuvo, marcando una línea de gestión que busca romper con esquemas tradicionales y acelerar procesos.

En ese sentido, detalló avances que el Ejecutivo considera estratégicos para diversificar la economía provincial. “Avanzamos en el desarrollo agroindustrial, con el objetivo de alcanzar las mil hectáreas sembradas, la puesta en marcha de la planta de alimentos balanceados y la planta de procesamiento de pescado en Puerto San Julián”, indicó. Y reforzó esa idea con un dato que apunta a mostrar resultados concretos: “Hoy ya es una realidad que nuestros productos están llegando a Buenos Aires, incluso a cadenas como Carrefour”.

El ministro de Economía, Ezequiel Verbes explicando un gráFico con los ingresos. FOTO: GOBIERNO

El capítulo energético también ocupó un lugar central en la reunión. Vidal sostuvo que se trata de un sector clave para el desarrollo estructural de Santa Cruz. “También abordamos el eje energético. Ordenamos FOMICRUZ S.E. y tomamos la decisión de avanzar en la explotación de nuestros recursos”, afirmó. En esa línea, enumeró proyectos que buscan reducir costos y generar nuevas oportunidades: “Hablamos de nuevos desarrollos mineros, del plan de perforación de gas para bajar costos en la provincia a través de Distrigas S.A. y del avance del parque fotovoltaico”.

Sin embargo, el diagnóstico económico fue uno de los momentos más sensibles del encuentro. El gobernador reconoció abiertamente las dificultades que atraviesa la provincia. “Analizamos la situación económica actual. El primer trimestre fue más difícil, la Nación está enviando menos recursos y hoy tenemos un déficit importante en SPSE y Distrigas”, señaló, dejando en evidencia el impacto del recorte de fondos nacionales.

En ese marco, explicó una de las decisiones políticas más relevantes de su gestión en materia tarifaria. “Parte de ese déficit tiene relación directa con una decisión política que asumimos como provincia de no trasladar el aumento de tarifas a los usuarios y asumir ese costo”, sostuvo, en un mensaje que apunta tanto a la ciudadanía como al plano político.

La preocupación por la situación de los municipios también formó parte de la agenda. Vidal adelantó que el Gobierno provincial evalúa mecanismos de asistencia financiera para sostener a las administraciones locales. “Evaluamos la posibilidad de acompañar a los municipios con asistencia financiera, considerando adelantos de coparticipación en los próximos meses”, indicó.