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En el marco de la audiencia pública por la modificación de la ley de glaciares que se debate en la Cámara de Diputados de la Nación, Lucas Di Caro, vecino de El Calafate, fue uno de los 180 expositores que tomó la palabra para expresar su postura.

Al iniciar su intervención, se presentó y remarcó su pertenencia territorial: “Soy orgullosamente residente de la provincia de Santa Cruz y de El Calafate”, afirmó, y sostuvo que el tema “me toca más profundo por ser de allá”.

Durante su exposición, Di Caro puso el foco en la importancia ambiental de estos ecosistemas y señaló que “los glaciares son reservas estratégicas de agua, fundamentalmente para la vida, la producción y el futuro”. En ese sentido, advirtió que “en un contexto de cambio climático como el que estamos viviendo, su protección no puede flexibilizarse, tenemos que estar todos de acuerdo en eso, sin banderas políticas”.

Asimismo, mencionó el posicionamiento de organizaciones ambientalistas y remarcó que “organizaciones tales como la Fundación Vida Silvestre Argentina o Greenpeace, advirtieron sobre los riesgos que trae el debilitar la ley que se encuentra vigente”.

La ley de glaciares tiene media sanción del Senado.

En esa línea, detalló que “el informe que presentaron estas organizaciones concluye que proteger los glaciares y los ambientes periglaciar, constituye una solución basada en la naturaleza, para asegurar la provisión de agua, algo fundamental para la vida de todos, sostener la biodiversidad y reducir los riesgos ambientales en el largo plazo”.

Sin embargo, cuestionó el tratamiento legislativo del proyecto y apuntó directamente a los diputados: “también advierten que cualquier modificación a esta ley debe evaluarse, considerando los impactos acumulativos y futuros sobre el ecosistema, cosa que no está pasando, diputados”.

Más adelante, Di Caro planteó que detrás de la iniciativa existen intereses económicos: “hoy, detrás de esta reforma, queda claramente en evidencia los intereses concretos que hay; intereses económicos, de sectores mineros, que buscan avanzar sobre zonas que actualmente no está permitido; esto no beneficia a ningún argentino, esto es únicamente económico para unos pocos”.

La audiencia comenzó este miércoles de manera presencial. El jueves es de manera remota.

Además, alertó sobre posibles consecuencias institucionales de la reforma al indicar que “la nueva norma puede llegar a generar un aumento en la discrecionalidad administrativa para la provisión de autorizaciones; esto abre la puerta a decisiones influenciadas por presiones de empresas y corporaciones, lo que debilita fuertemente a los controles y a la transparencia, y al cuidado de todos estos recursos que son de todos y de todas”.

Finalmente, el vecino de El Calafate llamó a la acción ciudadana y a generar conciencia social: “no queda otra que generar una conciencia general y expresar el rechazo de manera activa, como cuando se intentan afectar intereses sensibles para la comunidad como la salud pública, lo que pasó con el (hospital) Garrahan, el desfinanciamiento con las universidades, etc.”.

Y concluyó con un mensaje enfático: “tenemos que salir a las calles y defender la ley que está en vigencia y defender los recursos naturales, por nosotros y por todas las generaciones que vendrán”.