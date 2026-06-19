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El Ministerio de la Producción de Santa Cruz trabaja en la puesta en marcha del nuevo “régimen provincial de cuotificación de merluza común”.

La iniciativa se ejecuta a través de la Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura. Este esquema reemplazará el sistema vigente por un método de asignación basado en criterios objetivos, técnicos y productivos. El fin principal es regular la distribución del recurso pesquero en el territorio santacruceño.

La masa cuotificable total de la provincia equivale al “4,80% de la captura máxima permisible asignada a Santa Cruz por el Consejo Federal Pesquero”. El esquema estatal establece que el 90% de ese volumen se otorgará a través del régimen de cuotificación. El 10% restante conformará una reserva administrativa provincial destinada a atender necesidades estratégicas de la política pesquera regional.

De acuerdo a lo informado, “la asignación de las cuotas a las empresas del sector se ejecutará mediante una evaluación técnica detallada”, “ponderará variables específicas como el sostenimiento del empleo registrado y la continuidad operativa. También se evaluará el historial de descargas y procesamiento dentro de la provincia. Se sumarán la capacidad industrial instalada, las inversiones acreditadas y el cumplimiento de las obligaciones fiscales, laborales y pesqueras”.

El nuevo diseño normativo fija que toda la materia prima capturada bajo este régimen estará sujeta a un sistema obligatorio de trazabilidad. El mecanismo permitirá fiscalizar la cadena productiva desde la captura en el mar hasta su procesamiento en planta y destino final. El régimen tendrá una vigencia de diez años, con revisiones técnicas de carácter anual para evaluar su funcionamiento y adecuarlo a la evolución de la actividad.

Las cuotas otorgadas funcionarán como una autorización administrativa de uso en función del interés público. Esto determina que no generan derechos de propiedad sobre el recurso. Tampoco pueden ser cedidas, transferidas o comercializadas entre particulares. El recurso se mantendrá bajo la estricta administración de la Provincia de Santa Cruz.

Nadia Ricci, ministra de Producción.

La ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, remarcó que “la medida implica un reordenamiento profundo de la administración de la merluza. La funcionaria detalló que se pasa a un sistema con criterios verificables que premia a quienes procesan e invierten en la provincia. El objetivo central es traducir el recurso en empleo local genuino”.

El secretario de Estado de Pesca y Acuicultura, Sergio Klimenko.

Por su parte, el secretario de Estado de Pesca y Acuicultura, Sergio Klimenko, señaló que “la cuotificación aporta previsibilidad para planificar el futuro de la industria pesquera santacruceña a largo plazo. El funcionario garantizó el control del recurso a partir de la trazabilidad obligatoria de cada tonelada”.

La iniciativa forma parte de los lineamientos fijados por la administración del gobernador Claudio Vidal para la gestión de los recursos estratégicos de Santa Cruz. El marco regulatorio se orienta de manera definitiva hacia el agregado de valor en las plantas radicadas en la provincia.