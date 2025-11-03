Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las elecciones legislativas nacionales dejaron tela para cortar en todos los partidos. En ese sentido, el dirigente juvenil Solano Cruz presentó su renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente del Comité Provincial de la Juventud Radical de Santa Cruz, decisión que formalizó este lunes 3 de noviembre a través de una nota dirigida a la mesa provincial del organismo partidario.

En su comunicado, Cruz expresó que la determinación fue tomada “luego de un profundo análisis y de haber participado en diversas instancias de debate sobre el rumbo de la Unión Cívica Radical en la provincia”. Sostuvo que “la división interna que atraviesa el partido ha dificultado su funcionamiento y lo ha alejado de los principios que deberían guiar la participación política”.

El joven dirigente señaló que “la gente está cansada de los conflictos, de las peleas entre dirigentes y de los intereses personales que impiden avanzar”. En ese sentido, manifestó que su decisión responde a la convicción de que “es momento de construir nuevos espacios, con una mirada amplia, moderna y comprometida con las necesidades reales de los santacruceños”.

Cruz afirmó que acompañará al partido Proyecto Alternativo, espacio al que definió como “una propuesta que busca unir y generar soluciones concretas para la provincia”.

El presidente de la Juventud Radical, Abdul Domecq.

“Agradezco la oportunidad de haber formado parte de la Juventud Radical y a todos los jóvenes que siguen creyendo en la política como herramienta de transformación”, expresó, y concluyó: “Santa Cruz necesita dirigentes con coraje, con decisión y con la capacidad de dejar de lado las diferencias para pensar en el bien común. Es tiempo de actuar, de escuchar a la gente y de construir una nueva etapa con esperanza y compromiso”.

Cabe destacar esta decisión podría estar relacionada al comunicado que días atrás, luego de las elecciones legislativas, emitió la Juventud Radical que pidió “repensar” las alianzas partidarias para el 2027.

Evaluaron los resultados provinciales e indicaron que los votantes de la UCR “han manifestado, con claridad numérica, su disociación de aquellos radicales integrados al Gobierno Provincial”. También que rechazan por igual al “vidalismo” y al “kirchnerismo” y hasta le hicieron un guiño a La Libertad Avanza.