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La diputada nacional Ana María Ianni (Fuerza Patria) pidió al gobierno nacional que restituya los nombres de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz. A través de una presentación realizada en el Congreso de la Nación, indicó: “Requerimos al Poder Ejecutivo Nacional la restitución de las denominaciones “Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner” y “Gobernador Jorge Cepernic”.

Cabe recordar que fue después que el Gobierno oficializó un nuevo cambio en la denominación del complejo hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz, que volvió a llamarse Cóndor Cliff y La Barrancosa. La medida fue establecida a través del Decreto 238/2026 y forma parte de una reestructuración más amplia del proyecto.

Además de la modificación simbólica, se dispuso el traspaso de la obra desde ENARSA hacia la Subsecretaría de Recursos Hídricos, bajo la órbita del Ministerio de Economía. Según el Ejecutivo, el objetivo es acelerar la gestión, ordenar la administración y avanzar en el proceso de reorganización del esquema estatal.

En 2012, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner los renombró como Néstor Kirchner y Jorge Cepernic.

Las represas recuperaron sus denominaciones originales, ligadas a las características del territorio santacruceño: Cóndor Cliff, ubicada a unos 250 kilómetros del mar, tiene cerca un acantilado cercano donde suelen avistar cóndores. La Barrancosa, situada aguas abajo a 185 kilómetros, debe su nombre a las características del relieve de la zona.

Ambas habían sido rebautizadas en distintas etapas con nombres de figuras políticas, pero el Ejecutivo resolvió volver a la nomenclatura técnica. El argumento oficial apuntó a “despolitizar” la obra y reforzar criterios administrativos y de transparencia.

En sus orígenes, durante la segunda mitad del siglo XX, los proyectos adoptaron nombres geográficos. En 2012, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner los renombró como “Presidente Néstor Kirchner” y “Gobernador Jorge Cepernic“.

La represas “exJorge Cepernic” es la más avanzada del complejo hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz.

En 2017, la gestión de Mauricio Macri restituyó los nombres originales en un intento de despolitizar la obra. Luego, en 2020, el gobierno de Alberto Fernández volvió a las denominaciones anteriores.

Finalmente, en 2026, la administración de Javier Milei revirtió nuevamente esa decisión y estableció el regreso a Cóndor Cliff y La Barrancosa.

El avance de las obras muestra diferencias entre ambas centrales. Cóndor Cliff (exNéstor Kirchner), la represa ubicada más arriba, cuenta con una potencia proyectada de 950 megavatios y registra un avance cercano al 20%. En tanto, La Barrancosa (exJorge Cepernic), con una capacidad estimada de 360 megavatios, alcanza un 42% de ejecución y se posiciona como la más avanzada.