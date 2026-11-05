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La reactivación de las represas sobre el río Santa Cruz representa mucho más que la puesta en marcha de una obra de infraestructura: significa recuperar expectativas laborales y devolver oportunidades a cientos de familias santacruceñas. Así lo expresó Rubén Crespo, referente de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), quien durante el encuentro en el que se formalizaron los acuerdos le transmitió al gobernador Claudio Vidal el agradecimiento de los trabajadores del sector.

Crespo explicó que quiso acercarle personalmente ese reconocimiento al mandatario, en representación de las familias que durante años esperaron una respuesta y una oportunidad para volver a trabajar.

La paralización de las represas, que se produjo en 2023 antes del inicio de la actual gestión provincial, significó un fuerte impacto para los trabajadores de la construcción y para las localidades vinculadas al desarrollo del proyecto.

En ese contexto, el referente gremial destacó la importancia de las gestiones que permitieron alcanzar los acuerdos para retomar definitivamente los trabajos y consideró que este paso marca un antes y un después para el sector en Santa Cruz.

Una oportunidad para miles de santacruceños

La reactivación de las represas permitirá recuperar una actividad fundamental para la construcción y tendrá un efecto multiplicador sobre la economía provincial.

De acuerdo con las proyecciones presentadas durante el anuncio, la obra generará 1.800 puestos de trabajo directos y otros 2.200 indirectos, con un impacto que alcanzará tanto a los trabajadores como a los comercios, proveedores y prestadores de servicios.

Además, los acuerdos firmados contemplan la aplicación del esquema 90/10, que garantiza prioridad para la contratación de mano de obra santacruceña, y establecen condiciones para promover la participación de empresas locales.

Para las familias de la construcción, el reinicio de los trabajos representa la posibilidad de recuperar estabilidad laboral y proyectar un futuro con nuevas oportunidades.

La reactivación de esta obra estratégica vuelve a poner en movimiento una actividad que durante años permaneció detenida y abre una nueva perspectiva para los trabajadores, sus familias y las comunidades de Santa Cruz.