El proyecto hidroeléctrico más importante del país volvió a moverse. Según pudo confirmar La Opinión Austral, este martes por la noche se firmó entre ENARSA y la Unión Transitoria de Empresas (UTE) el Acuerdo de Cumplimiento de Condiciones Precedentes, un documento que habilita el avance hacia la siguiente etapa de las represas sobre el río Santa Cruz.

No se trata de la denominada “Adenda 12”, sino de un instrumento distinto que surge de los compromisos asumidos en el memorando de entendimiento firmado el 18 de julio de 2025. El nuevo acuerdo fija las bases técnicas y económicas necesarias para dar continuidad al desarrollo del complejo hidroeléctrico.

Desde el punto de vista técnico, el documento incorpora el reconocimiento de cuestiones vinculadas a los deslizamientos detectados en el área de obra y su correspondiente tratamiento económico. Este punto era uno de los aspectos centrales que requerían definición para avanzar con mayor certidumbre en la ejecución.

Además, según pudo conocer LOA, no consta en el documento ninguna disposición de cambio de empresas: la UTE sigue constituida por Gezhouba, Eling e Hidrocuyo.

Pensando en el futuro

Días atrás en el acto de apertura del Periodo Legislativo encabezado por el gobernador Claudio Vidal, la intendente Analía Farías se pronunció sobre la instalación de la Represa Jorge Cepernic sobre el río Santa Cruz, describió la situación laboral de Comandante Luis Piedra Buena y aseguró que la reactivación significaría un beneficio para la localidad: “Piedra Buena ha sido y es una localidad donde hay un grupo significativo de desocupados, exobreros de la represa, así que fueron dos años muy duros”.

Asimismo, comentó que ya ha tenido reuniones con el ministro de Trabajo y con el referente de la UOCRA en la zona Rubén Crespo. Tanto la reactivación de la represa como la puesta en marcha de la Ley 90/10– que establece que el 90% de obreros de empresas que operan en la provincia deben ser santacruceños-, para Analía Farías “el compromiso no es solamente del gobierno, sino también de la problemática real de volver a activar el trabajo y devolver la dignidad a cada familia“.

Beneficios para Santa Cruz

En ese mismo acto, el diputado nacional José Luis Garrido se refirió sobre las sesiones extraordinarias impulsadas por el presidente Javier Milei durante febrero para tratar leyes como la reforma laboral, la modificación a la Ley de Glaciares y el Régimen Penal Juvenil, y expresó: “Algunos dicen que son cuestiones que trajeron descontento y otros estarán contentos, es parte de la dinámica y la política. Cuando tuve que avanzar y dar quórum en leyes importantes, a las 24 horas se destrabó el tema de las represas”.