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El diputado nacional por Santa Cruz, Jairo Guzmán, participó de una reunión de trabajo institucional en la Casa Rosada junto al presidente de la Nación, Javier Milei. Del encuentro formaron parte los legisladores nacionales que integran los bloques de senadores y diputados de La Libertad Avanza, con el objetivo de evaluar la marcha de la gestión y coordinar la estrategia legislativa para los próximos meses.

La convocatoria en la sede del Ejecutivo nacional sirvió para repasar la agenda de reformas estructurales que impulsa el oficialismo en el Congreso de la Nación. Durante la jornada, se analizaron los mecanismos necesarios para dar continuidad a los proyectos que buscan desregular sectores clave, optimizar el gasto público y promover la radicación de inversiones.

El diputado nacional por Santa Cruz, Jairo Guzmán, presentó los objetivos del Foro Austral de la Libertad y habló sobre la matriz económica provincial. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Agenda legislativa

Tras el encuentro, Guzmán destacó la importancia de garantizar la representación de la provincia de Santa Cruz en los ámbitos de decisión directa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El legislador remarcó que la premisa central del bloque apunta a sostener las iniciativas legislativas orientadas a la reducción de las estructuras estatales y la eliminación de los privilegios vinculados a los cargos públicos.

Asimismo, los parlamentarios oficialistas ratificaron su compromiso de avanzar en el Congreso con el andamiaje jurídico que consolide el programa económico del Gobierno nacional, centrado en el desarrollo de mercados libres, la búsqueda de eficiencia administrativa y la generación de nuevas oportunidades comerciales.

Desafíos futuros

El bloque del oficialismo coincidió en la necesidad de mantener el ritmo parlamentario y articular consensos que permitan dotar de herramientas legales al Ejecutivo. Para la provincia de Santa Cruz, la articulación de estas políticas nacionales se proyecta dentro de un esquema general de transformaciones que busca integrar los recursos productivos regionales en una matriz de desarrollo general a largo plazo.

De cara a la continuidad del período de sesiones, la bancada oficialista buscará acelerar los debates en comisiones clave, enfocando la tarea legislativa en normas operativas destinadas a fortalecer la seguridad jurídica y asegurar la estabilización financiera interna.