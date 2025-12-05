Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) Santa Cruz, Jairo Guzmán, mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, donde analizaron el panorama sanitario provincial y definieron acciones destinadas a reforzar el sistema de salud local.

En ese marco, Guzmán destacó la gestión del Hospital SAMIC de El Calafate como un modelo de referencia para Santa Cruz y toda la región patagónica.

Guzmán se reunió con Mario Lugones para revisar la realidad sanitaria y el funcionamiento del SAMIC.

Se discutieron estrategias para potenciar su capacidad de respuesta comunitaria y la creación de nuevos programas y unidades de atención, respaldados por un aumento en el presupuesto asignado por el gobierno del presidente Javier Milei.

Ambos funcionarios coincidieron en la importancia de sostener un trabajo coordinado entre Nación y el Hospital SAMIC para consolidar un sistema público eficiente y de calidad para las y los habitantes de la provincia.

