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El Gobierno de Santa Cruz desarrolló este domingo la primera edición de “Aike Jugar” en el Boxing Club de Río Gallegos, una jornada pensada para que niñas, niños y familias disfruten de una tarde de juegos, actividades recreativas y propuestas vinculadas con el cuidado, la educación y el acceso a las políticas públicas.

En este contexto, el secretario de Estado de Política Sanitaria, Ricardo Coloccini, señaló: “Nos ha tocado un hermoso día acá en Río Gallegos, por ende, eso hace que las familias vengan a participar de la jornada para disfrutar y pasar un buen momento en el Boxing Club”.

Explicó que “para esta ocasión, estamos participando con el área de vacunación, determinantes de la salud con diferentes juegos y actividades relacionadas al cuidado de la salud; nutrición; enfermería, como así también todo el equipo del Ministerio de Salud y Ambiente”.

El área de Salud ofreció vacunación, controles y actividades sobre el cuidado sanitario durante el encuentro.

Asimismo, el funcionario provincial se refirió a la posibilidad de que los asistentes completaran sus esquemas de vacunación: “En esta actividad que se festeja el Día de las Infancias algunos chicos y chicas se van a vacunar para completar el esquema vacunatorio, además de llevar a cabo el control de las libretas con los padres y que estos tengan los esquemas completos”.

Y amplió: “Ha sido un fin de semana sumamente movido y a pura actividad por parte del Ministerio de Salud y Ambiente, presente en el día de ayer con el Viva Barrio que tuvo lugar en la localidad de Caleta Olivia y aquí en Río Gallegos de manera articulada con el Consejo Agrario Provincial (CAP), la Expo Campo en el predio de la Sociedad Rural. Hoy estamos presentes en Aike Jugar con el personal de la cartera Sanitaria trabajando de manera impecable con estas actividades para llevar la cuestión sanitaria a toda la población”.

Por último, Coloccini expresó: “Un éxito total toda esta actividad y felicitamos tanto al Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración como a las diferentes áreas del Gobierno Provincial por la jornada de trabajo”.

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