Este martes, en la Plaza Güemes de Río Gallegos, se llevó a cabo el acto oficial en conmemoración del 204° Aniversario del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, prócer salteño y figura fundamental en la lucha por la independencia argentina.

Durante el acto se realizó un minuto de silencio, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y se entregaron ofrendas florales en homenaje al héroe salteño. También se dirigieron a los presentes monseñor Ignacio Damián Medina; un representante de Gendarmería Nacional; el presidente del Centro de Residentes Salteños, Ricardo Cruz; y el jefe de Gabinete de la Municipalidad de Río Gallegos, Diego Robles.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades civiles, militares, eclesiásticas y legislativas. (Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral).

En su discurso, Robles destacó el legado de Güemes y su ejemplo de liderazgo: “Tenemos que tratar de tener el espíritu que Güemes demostró, teniendo pocos recursos ante un enemigo que sí los tenía. Debemos saber y sentir que, cuando uno tiene voluntad, decisión y fortaleza, no hay objetivo que no se pueda cumplir y no hay enemigo que no se pueda derrotar. En honor a esa entrega y generosidad que ellos demostraron, y que hicieron que seamos una Nación libre y soberana, tenemos el compromiso de poner lo mejor de nosotros para que nuestra ciudad, provincia y país sean cada día más justas”.

La fecha también recuerda el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana, instaurado en homenaje al general Güemes, quien nació el 8 de febrero de 1785 en Salta y lideró la resistencia contra las tropas realistas con su emblemático ejército de Los Infernales. Su corta pero intensa carrera militar lo convirtió en uno de los grandes próceres de la independencia argentina.

El presidente del Centro de Residentes Salteños, Ricardo Cruz, habló con La Opinión Austral donde expresó que es “un momento histórico para nosotros y para todo argentino de bien” ya que “no se trata de un día más, han demorado mucho tiempo en reconocerlo”, de hecho, expresó: “No hay ninguna escuela que lleve su nombre”.

El presidente del Centro de Residentes Salteños, Ricardo Cruz, habló con La Opinión Austral. (Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral).

Afirmó que para cambiar esta situación “hay que empezar por la educación, nuestros salteños están dispersos por toda la nación y en cualquier lugar que vayas, se conmemora esta fecha”, y recordó que en Salta es feriado y que desfilaron unos 3.000 jinetes. “Nuestro sentir es histórico, no queremos estar en medios de disputas, me gustaría hablar de esas cosas pero no viene al caso”, afirmó respecto a los discursos que se dieron en el acto. “Nos gustaría que se hable de Güemes en las escuelas, ha sido el apoyo principal del general San Martín”, subrayó.

Hubo unas palabras de monseñor Ignacio Damián Medina.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades civiles, militares, eclesiásticas y legislativas. Entre ellos se encontraban el jefe de la Región VII de Gendarmería Nacional, comandante general Fabio Florencio Pérez; representantes del Centro de Veteranos “José Honorio Ortega”; el obispo de la diócesis de Río Gallegos, monseñor Ignacio Damián Medina; la vocal del Tribunal Superior de Justicia, René Fernández; el comandante de la XI Brigada Mecanizada, coronel de caballería Julián Andrés Massi Filippa; el teniente de navío Gabriel Amores; el jefe de la X Brigada Aérea, vicecomodoro Carlos Ruíz.

También participaron los diputados provinciales Eloy Echazú y Pedro Muñoz; la presidenta del Concejo Deliberante, Soledad Kamú; el jefe de Gabinete de Río Gallegos, Diego Robles; concejales, funcionarios provinciales y municipales, fuerzas de seguridad y representantes del Centro de Residentes Salteños “Rancho Argentino”.