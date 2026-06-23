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El dirigente santacruceño Ringo Juniors González Burgos salió a desmentir públicamente las versiones que intentan relacionarlo con el secuestro de estupefacientes ocurrido recientemente en Pico Truncado y aseguró que no tiene ningún tipo de participación en el caso.

Mediante un comunicado, González Burgos explicó que al momento del operativo no se encontraba en la localidad y sostuvo que nunca estuvo involucrado ni tuvo conocimiento de la situación investigada.

“Rechazo categóricamente las versiones falsas que intentan involucrarme. Detrás de cada nombre hay una persona y una familia que sufren las consecuencias de las mentiras y la difamación”, expresó.

También informó que avanzará con las presentaciones judiciales correspondientes contra medios, páginas y particulares que compartan información falsa sobre su persona.

Remarcó que la política no debe utilizarse como una vía para perjudicar a quienes sostienen posturas diferentes. “Entiendo que la política implica exposición y debate público, pero eso no habilita a nadie a mentir, difamar o intentar dañar la honra de una persona. La crítica es parte de la democracia; la mentira y las falsas acusaciones no”, señaló.

Por último, Burgos afirmó que confía en que la situación quedará aclarada y agradeció el acompañamiento recibido en las últimas horas. “Estoy tranquilo porque los hechos demostrarán que todo lo que se ha dicho es absolutamente falso. No todo vale en política”, concluyó.