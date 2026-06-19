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En las instalaciones del Centro Integral de Inseminación Artificial (CIIA), ubicado en el predio de la Sociedad Rural de Río Gallegos, se completó una capacitación sobre inseminación artificial en ovinos. La propuesta, que se extendió a lo largo de tres jornadas intensivas, estuvo dirigida de manera exclusiva a médicos veterinarios con el propósito de fortalecer los conocimientos y las prácticas asociadas al manejo reproductivo.

La organización del evento estuvo a cargo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), a través de un trabajo coordinado entre la Agencia de Extensión Rural Río Gallegos y la Agencia de Extensión Rural El Calafate. El dictado de los módulos contó, además, con la participación de una especialista proveniente del INTA Bariloche.

El desarrollo de la actividad se concretó a partir de una agenda de articulación institucional que incluyó la colaboración del Instituto de Promoción de la Ganadería (IPG), la Sociedad Rural de Río Gallegos y el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Santa Cruz.

Estuvo a cargo del médico veterinario Francisco Milicevic, de la Agencia de Extensión Rural INTA Río Gallegos.

Contenidos técnicos y práctica a campo

A lo largo del curso se abordaron de forma exhaustiva las principales biotecnologías reproductivas aplicadas a la producción ovina. Los profesionales asistentes cumplieron instancias de entrenamiento enfocadas en la extracción, procesamiento, evaluación de calidad y congelamiento de semen, sumado a prácticas directas de inseminación por laparoscopía.

Desde el INTA Río Gallegos, el médico veterinario Francisco Milicevic remarcó que la iniciativa “permite mostrar el Centro Integral de Inseminación Artificial, una herramienta muy valiosa que existe a partir del convenio entre el INTA y la Sociedad Rural de Río Gallegos“. El profesional detalló que el espacio dispone de la infraestructura necesaria para estas tareas, por lo cual la capacitación sirvió para visibilizar su potencial y promover su utilización entre los productores y técnicos de la zona.

Resguardo genético provincial

El CIIA funciona actualmente como un punto estratégico para la preservación de los recursos ganaderos de Santa Cruz. En sus instalaciones se encuentra operativo un banco genético que conserva, en termos criogénicos, dosis de semen ovino, bovino y equino.

Este material de alto valor biológico constituye uno de los ejes fundamentales para el desarrollo a largo plazo y el mejoramiento de los sistemas productivos ganaderos en todo el territorio provincial.