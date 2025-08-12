Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Invitadas por la secretaria de Producción de La Matanza, Débora Giorgi, la secretaria de Producción, Comercio e Industria de Río Gallegos, Moira Lanesan, y la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Julia Chalub, visitaron el proyecto de Polo Científico y Tecnológico que avanza en Ciudad Evita, con el objetivo de conocer su diseño y proyección para evaluar su posible réplica en la capital santacruceña.

El Polo, ubicado en la intersección de la Av. Diego Armando Maradona (Ruta N° 4) y Ruta 21, será el primero en su tipo en Argentina y América Latina. Con una inversión de 30 millones de dólares financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), contará con espacios de formación, laboratorios, incubadoras y áreas para impulsar la industria 4.0, la biotecnología y la inteligencia artificial.

Se estima que generará más de 10 mil empleos calificados para jóvenes, se destacó.

Durante la recorrida, la secretaria municipal Lanesan destacó el valor de la invitación y el intercambio de experiencias: “Es un desafío haber sido convocadas para conocer este proyecto que integra tecnología, industria y capacitación. Nos llevamos muchas ideas y aprendizajes para pensar cómo adaptarlo a nuestra realidad y potenciar el desarrollo productivo en Río Gallegos“.

Recorrida de las funcionarias municipales en la obra en La Matanza.

Chalub, por su parte, subrayó el impacto social que puede tener un polo de este tipo: “No solo se trata de generar empleo calificado, sino de abrir oportunidades para que nuestros jóvenes se formen y puedan desarrollarse profesionalmente sin tener que dejar su ciudad. Queremos que Río Gallegos sea un lugar donde quedarse y crecer”.

La comitiva coincidió en que avanzar hacia un espacio de innovación en la capital santacruceña permitiría diversificar la economía, fortalecer oficios calificados y promover un empleo moderno y sostenible, alineado con las demandas del mundo laboral actual.