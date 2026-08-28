No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un robo fue registrado durante la madrugada de este viernes en el predio del Tribunal de Cuentas de Río Gallegos, donde delincuentes habrían ingresado a módulos destinados al sector de mantenimiento y sustrajeron distintos elementos utilizados por el personal.

Personal del parque automotor del organismo confirmó a La Opinión Austral que entre los objetos robados se encuentran cinco llaves de vehículos, cédulas verdes, criquets, camperas y zapatos de trabajo.

Además, los delincuentes se llevaron un caloventor y anafes, entre otros elementos que se encontraban en los módulos.

Acceso a los módulos del Tribunal de Cuentas. En este sector, destinado a tareas de mantenimiento, se habría producido el ingreso de los delincuentes. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Según pudo conocerse, el hecho no se produjo directamente en las oficinas del edificio principal del Tribunal de Cuentas, sino en módulos ubicados en la parte trasera del predio, correspondientes al sector destinado a tareas de mantenimiento.

Una de las hipótesis que se analiza es que los módulos habrían quedado sin llave, situación que podría haber facilitado el ingreso de los delincuentes.