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Roxana Reyes, dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) de Santa Cruz, viajó a Puerto Deseado para participar del acto de asunción de las nuevas autoridades del comité local.

En sus redes sociales expresó su agradecimiento hacia la comunidad deseadense e hizo hincapié en el vínculo histórico que la une con la localidad: “¡Muchas Gracias PuertoDeseado por tanto cariño! Tenemos una extensa y sólida relación de trabajo en defensa de los intereses permanentes de todos los vecinos”.

Los afiliados a la UCR participaron de la asunción de las nuevas autoridades partidarias. FOTOS: REDES SOCIALES

Felicitó a las autoridades entrantes destacando conocer de cerca su “honestidad, compromiso y capacidad de trabajo”. Finalmente, concluyó su mensaje con un llamado a la construcción colectiva: “¡Adelante Puerto Deseado! Juntos seguimos construyendo el futuro que nos merecemos”.

La asunción de autoridades contó con la participación de diferentes afiliados al partido político.

El análisis político

Previo a la publicación, “El Ombligo de LOA”, de La Opinión Austral, ya había informado sobre esta actividad partidaria de la exdiputada nacional de Santa Cruz señalando que se evidenció una clara maniobra de la UCR orientada a reconstruir acuerdos con la mirada puesta en las elecciones provinciales del 2027.

Desde la columna política señalaron que “hay una intención ahí de que la UCR todavía dialogando con algunos sectores, entre ellos La Libertad Avanza, eh, bueno, comience ya a mirar el 2027 con otros ojos”.

Roxana Reyes ya apunta al armado político del 2027. FOTOS: REDES SOCIALES

En paralelo, la presencia de la dirigente radical se dio en una localidad conducida por el intendente Juan “Pirry” Martínez, donde la misma sección advierte un quiebre dentro del oficialismo provincial. Esta tensión responde a las pretensiones del diputado Santiago Verastain de competir por la intendencia de Puerto Deseado, lo que reconfigura el escenario político tanto a nivel local como provincial.